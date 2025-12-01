HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Patricia Bullrich, brazo importante de Milei, renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

Bullrich, quien se convertirá en senadora a partir del 10 de diciembre, expresó su compromiso con las reformas impulsadas por Javier Milei.

Patricia Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad para ser senadora.
Patricia Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad para ser senadora. | AFP

Patricia Bullrich oficializó su renuncia como ministra de Seguridad de Argentina y lo comunicó a través de su cuenta en X. En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, la ahora exfuncionaria indicó que su salida del cargo se hizo efectiva desde este 1 de diciembre. El próximo 10, Bullrich asumirá como senadora nacional, rol para el que ya juró el último viernes.

Su lugar en el Ministerio de Seguridad será ocupado por Alejandra Monteoliva, quien hasta ahora se desempeñaba como número dos en esa cartera. Bullrich será jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, donde ya tuvo su primer contacto con Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara Alta, durante la ceremonia de juramentación.

Bullrich agradece a Milei

Bullrich mostró el mensaje que le envió a Milei para formalizar su renuncia. En el escrito, expresó su gratitud por haber sido elegida por el mandatario. “Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo”.

En su carta, la exministra recordó que, hace dos años, recibió del presidente una misión concreta: garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger a las fuerzas que velan por ellos, enfrentar con firmeza el crimen organizado y restablecer el orden en las calles. "Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”, señala la misiva.

En relación con su próximo rol en el Congreso, aseguró que mantendrá su compromiso con los principios que comparte con Milei "y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, agregó.

Los elogios a la exministra

Tras oficializarse la salida de Bullrich del Ministerio de Seguridad, el presidente Milei le dedicó unas palabras de reconocimiento. A través de sus redes sociales, la calificó como "la mejor Ministra de Seguridad de la Historia por lejos”.

El asesor presidencial Santiago Caputo también se sumó a los elogios y resaltó el impacto de su gestión: “Dentro de cincuenta años se hablará de la ‘Doctrina Bullrich’ como aquella que cambió el paradigma de la seguridad en Argentina”, señaló.

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, destacó el perfil de liderazgo de la exfuncionaria. "Algunas personas, por su visión, por su coraje, o por su capacidad de hacer, tienen un papel protagónico y central en esa tarea de construcción", afirmó.

Plena confianza en su sucesora

Bullrich destacó las cualidades de su sucesora, Alejandra Monteoliva, y le expresó su total confianza para continuar con la línea de trabajo que lideró en el Ministerio de Seguridad. “Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz”.

Monteoliva, por su parte, respondió con un mensaje de respaldo y agradecimiento. “Patricia, vamos a continuar el camino que iniciaste y sostener la doctrina que recuperó el orden en la Argentina, trabajando por un país en paz y en libertad”, manifestó.

