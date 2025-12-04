HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Ecuador declara como grupo terrorista a Hermanos Musulmanes, la organización islámica más importante del mundo árabe

Daniel Noboa sumó al movimiento a la lista de amenazas del Estado, el movimiento islámico también recibió esa calificación en Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Noboa amplía la lista de grupos terroristas tras un informe de inteligencia. Foto: AFP
Noboa amplía la lista de grupos terroristas tras un informe de inteligencia. Foto: AFP

Daniel Noboa, emitió un decreto que incorpora a Hermanos Musulmanes en la categoría de grupo terrorista, con el argumento de que representa “una amenaza para la población civil y la soberanía e integridad del Estado”. La decisión surgió después de la recepción de un informe de inteligencia calificado como secreto, en el cual se advierte sobre presencia e injerencia de la organización “Muslim Brotherhood” dentro del territorio ecuatoriano.

La disposición se difundió en el marco de la gira internacional del jefe de Estado hacia Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega. El decreto formaliza la postura del Ejecutivo respecto a este movimiento islámico, cuya influencia ya había sido mencionada por Noboa en mayo, cuando expresó preocupación por “actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano” durante una visita oficial a Abu Dabi.

TE RECOMENDAMOS

Congreso define hoy el futuro de Delia Espinoza | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Maduro confirma conversación "cordial" con Trump en medio de tensión en el Caribe: "Bienvenido el diálogo"

lr.pe

¿Qué ordenes dió Noboa al Centro Nacional de Inteligencia tras la designación del grupo como terrorista?

El decreto ordena al Centro Nacional de Inteligencia un análisis específico sobre la incidencia de Hermanos Musulmanes en estructuras armadas presentes en el país. La instrucción busca una clasificación detallada de organizaciones según su nivel de vinculación, con el objetivo de establecer un registro que responda a los parámetros del Ejecutivo.

El documento también autoriza la coordinación con agencias de inteligencia de otros Estados en caso de que la investigación lo requiera. La medida abre la puerta a intercambios de información entre Ecuador y entidades extranjeras, con el propósito de profundizar la comprensión sobre el alcance del grupo dentro del entorno ecuatoriano.

PUEDES VER: Demócratas del Congreso revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein mientras esperan publicación de archivos

lr.pe

¿Cómo encaja la decisión en el “conflicto armado interno” y la política hacia otros grupos terroristas en Ecuador?

El país permanece bajo un estado de “conflicto armado interno” desde 2024, tras la declaratoria del Gobierno en respuesta a la actuación de bandas delictivas nacionales e internacionales. Bajo ese marco, la administración de Noboa ha incorporado a esas agrupaciones en la categoría de organizaciones terroristas, con el fin de ajustar la respuesta del Estado a los parámetros del decreto vigente.

Esa línea también ha alcanzado a estructuras extranjeras como el Tren de Aragua, Hamas, Hezbollah y el Cartel de los Soles. El mandatario justificó la medida al advertir sobre la “posible incidencia que podrían tener Hamas y Hezbollah” debido a su capacidad para constituir “una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”. En el caso de la Guardia Revolucionaria de Irán, Noboa recurrió a un informe del Centro Nacional de Inteligencia que la describió como “organización terrorista con injerencia en Ecuador”.

PUEDES VER: Trump asegura que a Putin "le gustaría que terminara" la guerra con Ucrania tras conversaciones en Moscú

lr.pe

¿Quienes son los Hermanos Musulmanes?

Hermanos Musulmanes surgió en Egipto hace aproximadamente un siglo y se consolidó como el movimiento político islámico más influyente del mundo árabe. La organización también recibió la calificación de grupo terrorista por parte de países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

En mayo, Noboa expresó una condena hacia la supuesta influencia de la agrupación en territorio ecuatoriano y mencionó riesgos vinculados a “actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano”. Esa declaración se formalizó mediante un decreto emitido desde Abu Dabi durante una visita oficial, dentro de una agenda que ya incluía advertencias sobre proyección e injerencia del grupo en Ecuador.

Notas relacionadas
Masacre en Ecuador: grupo armado asesina a una familia en su residencia durante un cumpleaños

Masacre en Ecuador: grupo armado asesina a una familia en su residencia durante un cumpleaños

LEER MÁS
Noboa admite que derrota en el referéndum fue un “remezón” y asegura que seguirá adelante con sus reformas

Noboa admite que derrota en el referéndum fue un “remezón” y asegura que seguirá adelante con sus reformas

LEER MÁS
PNP incauta más de 3.000 municiones enviadas desde Lima a un oficial de Ecuador investigado por tráfico de armas

PNP incauta más de 3.000 municiones enviadas desde Lima a un oficial de Ecuador investigado por tráfico de armas

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Demócratas del Congreso revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein mientras esperan publicación de archivos

Demócratas del Congreso revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein mientras esperan publicación de archivos

LEER MÁS
Maduro confirma conversación "cordial" con Trump en medio de tensión en el Caribe: "Bienvenido el diálogo"

Maduro confirma conversación "cordial" con Trump en medio de tensión en el Caribe: "Bienvenido el diálogo"

LEER MÁS
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS
Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

LEER MÁS
Nasry Asfura, el candidato que estaría por ganar las elecciones de Honduras y es apoyado por Donald Trump

Nasry Asfura, el candidato que estaría por ganar las elecciones de Honduras y es apoyado por Donald Trump

LEER MÁS
¿Por qué las banderas de Argentina, Honduras, El Salvador y Nicaragua son casi iguales?

¿Por qué las banderas de Argentina, Honduras, El Salvador y Nicaragua son casi iguales?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025