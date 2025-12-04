Daniel Noboa, emitió un decreto que incorpora a Hermanos Musulmanes en la categoría de grupo terrorista, con el argumento de que representa “una amenaza para la población civil y la soberanía e integridad del Estado”. La decisión surgió después de la recepción de un informe de inteligencia calificado como secreto, en el cual se advierte sobre presencia e injerencia de la organización “Muslim Brotherhood” dentro del territorio ecuatoriano.

La disposición se difundió en el marco de la gira internacional del jefe de Estado hacia Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega. El decreto formaliza la postura del Ejecutivo respecto a este movimiento islámico, cuya influencia ya había sido mencionada por Noboa en mayo, cuando expresó preocupación por “actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano” durante una visita oficial a Abu Dabi.

TE RECOMENDAMOS Congreso define hoy el futuro de Delia Espinoza | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

¿Qué ordenes dió Noboa al Centro Nacional de Inteligencia tras la designación del grupo como terrorista?

El decreto ordena al Centro Nacional de Inteligencia un análisis específico sobre la incidencia de Hermanos Musulmanes en estructuras armadas presentes en el país. La instrucción busca una clasificación detallada de organizaciones según su nivel de vinculación, con el objetivo de establecer un registro que responda a los parámetros del Ejecutivo.

El documento también autoriza la coordinación con agencias de inteligencia de otros Estados en caso de que la investigación lo requiera. La medida abre la puerta a intercambios de información entre Ecuador y entidades extranjeras, con el propósito de profundizar la comprensión sobre el alcance del grupo dentro del entorno ecuatoriano.

PUEDES VER: Demócratas del Congreso revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein mientras esperan publicación de archivos

¿Cómo encaja la decisión en el “conflicto armado interno” y la política hacia otros grupos terroristas en Ecuador?

El país permanece bajo un estado de “conflicto armado interno” desde 2024, tras la declaratoria del Gobierno en respuesta a la actuación de bandas delictivas nacionales e internacionales. Bajo ese marco, la administración de Noboa ha incorporado a esas agrupaciones en la categoría de organizaciones terroristas, con el fin de ajustar la respuesta del Estado a los parámetros del decreto vigente.

Esa línea también ha alcanzado a estructuras extranjeras como el Tren de Aragua, Hamas, Hezbollah y el Cartel de los Soles. El mandatario justificó la medida al advertir sobre la “posible incidencia que podrían tener Hamas y Hezbollah” debido a su capacidad para constituir “una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”. En el caso de la Guardia Revolucionaria de Irán, Noboa recurrió a un informe del Centro Nacional de Inteligencia que la describió como “organización terrorista con injerencia en Ecuador”.

¿Quienes son los Hermanos Musulmanes?

Hermanos Musulmanes surgió en Egipto hace aproximadamente un siglo y se consolidó como el movimiento político islámico más influyente del mundo árabe. La organización también recibió la calificación de grupo terrorista por parte de países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

En mayo, Noboa expresó una condena hacia la supuesta influencia de la agrupación en territorio ecuatoriano y mencionó riesgos vinculados a “actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano”. Esa declaración se formalizó mediante un decreto emitido desde Abu Dabi durante una visita oficial, dentro de una agenda que ya incluía advertencias sobre proyección e injerencia del grupo en Ecuador.