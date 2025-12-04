Bolsonaro fue declarado culpable de liderar una conspiración para impedir la toma de posesión de Lula da Silva. | Foto: composición LR

Bolsonaro fue declarado culpable de liderar una conspiración para impedir la toma de posesión de Lula da Silva. | Foto: composición LR

El Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia comunicó a la Corte Suprema de Brasil que el expresidente Jair Bolsonaro podrá solicitar libertad condicional en 2037, lo que le permitirá salir de prisión bajo determinadas condiciones. Desde fines de noviembre, el exmandatario cumple una condena de 27 años por golpismo después de las elecciones de octubre de 2022.

De todos modos, el excandidato del Partido Liberal deberá permanecer en la cárcel por los próximos ocho años, cuando cumpla 78 años de edad. A partir de abril de 2033, el líder ultraderechista podría recibir el beneficio de salir del penal para trabajar o estudiar bajo régimen de prisión semiabierta, por lo que tendrá que volver al final del día.

TE RECOMENDAMOS INHABILITAN A DELIA ESPINOZA: CONGRESO AGRAVA CRISIS POLÍTICA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Justicia brasileña podría conceder libertad condicional a Jair Bolsonaro en 2037

Una resolución del Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia estableció que el expresidente brasileño tendrá el derecho de solicitar libertad condicional el 13 de marzo de 2037, antes de cumplir 82 años de edad. Para ello, será necesario acatar las restricciones y garantías previstas en el sistema penal.

Pese a esto, Bolsonaro aspira a que su pena sea anulada luego de que su defensa presentara un recurso ante la Corte Suprema. Sus abogados aseguraron que la condena se anticipó cuando aún existía plazo para interponer nuevos embargos. Asimismo, sustentaron que la legislación permite la revisión de cualquier fallo no unánime.

PUEDES VER: Jair Bolsonaro pierde su sueldo y su cargo en el Partido Liberal tras sentencia de 27 años en prisión de Brasil

Bolsonaro condenado hasta 2052

El exmandatario cumple una condena de 27 años y tres meses desde el 4 de agosto de este año, cuando la Corte Suprema ordenó prisión domiciliaria tras violar las restricciones que se le impusieron. Cabe recordar que fue sentenciado por intento de golpe de Estado, organización criminal armada, daños al patrimonio público y deterioro de bienes históricos por hechos ocurridos en octubre de 2022.

A su vez, Bolsonaro, que ocupa una celda especial en la sede de la Policía Federal de Brasilia, estará inhabilitado para ejercer sus derechos políticos durante el tiempo que dure su condena en prisión, además de ocho años adicionales una vez que cumpla su pena. De acuerdo con medios brasileños, esto implica que Bolsonaro no podrá ocupar cargos públicos hasta el año 2060.

Por otro lado, el Partido Liberal, con el cual postuló a la presidencia en 2018, decidió destituir a Bolsonaro de cualquier función honoraria tras la confirmación de su sentencia. También se suspendió la remuneración que recibía en su calidad de presidente honorario.