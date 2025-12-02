HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Este país lidera la gestión de talento en América Latina en 2025, según el GTCI: no es Brasil ni Argentina

El ranking GTCI 2025 evaluó la capacidad de más de 130 países para atraer, desarrollar y retener talento. Un país de América Latina superó a Brasil y Argentina.

Conoce el país de América Latina con mejor gestión del talento en 2025.
Conoce el país de América Latina con mejor gestión del talento en 2025. | Composición LR

El Índice de Competitividad del Talento Global (GTCI) publicó su edición 2025, en la que clasifica a más de 130 países de acuerdo con su capacidad para gestionar talento humano. En América Latina, uno logró posicionarse por encima de las principales economías de la región.

Pese a que Brasil y Argentina cuentan con mercados grandes y amplios recursos, no lograron figurar entre los primeros puestos del ranking. En contraste, otro país latinoamericano alcanzó el liderazgo regional en la edición más reciente del GTCI, elaborado por INSEAD y el Portulans Institute.

PUEDES VER: Donald Trump lanza advertencia contra Maduro: “Empezaremos con los ataques por tierra”

¿Qué país lidera la gestión de talento en América Latina en 2025?

El país que encabeza la gestión de talento en América Latina este año es Chile, que se ubicó en el puesto 39 a nivel mundial, según el GTCI 2025. Este índice analiza factores como atracción, desarrollo, retención y preparación del talento frente a los cambios del mercado laboral.

Después de Chile, los mejores posicionados en la región son Uruguay (42) y Costa Rica (44). Argentina, a pesar de haber superado a Brasil y México, quedó en el lugar 58, mientras que Brasil ocupó el 68 y México, el 70.

PUEDES VER: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

Países en el mundo con mejor gestión del talento

En la clasificación global, Singapur se ubicó en el primer lugar por su enfoque en la educación, la innovación y la adaptabilidad laboral. Le siguen países europeos como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos y Noruega, que mantienen políticas públicas sólidas en capital humano.

El top 25 del ranking está dominado por naciones europeas, que ocupan 18 de los primeros lugares. Estados Unidos, Australia, Luxemburgo y Suiza también figuran entre los países con mejor desempeño.

PUEDES VER: ¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Impacto de la IA en la gestión del talento en América Latina

El informe del GTCI destaca que la inteligencia artificial está transformando los mercados laborales y aumentando las brechas en América Latina. Según otro estudio citado por el informe, países como Brasil, México y Argentina enfrentan déficits en inversión tecnológica y en capacitación digital.

Además, un alto porcentaje de trabajadores en la región cree que sus gobiernos están haciendo “muy poco” para preparar a la fuerza laboral frente al avance de la IA. Las economías con mayor preparación en habilidades digitales y adaptación tecnológica tienden a ocupar mejores posiciones en el ranking global.

