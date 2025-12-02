HOYSuscripcion LR Focus

Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
Mundo

EE. UU. anuncia plan de contingencia si Maduro deja la presidencia de Venezuela tras su conversación con Trump

Donald Trump y Nicolás Maduro entablaron una conversación telefónica el pasado 21 de noviembre y, según fuentes informadas sobre la llamada, el presidente venezolano habría solicitado amnistía legal.

El plan de contingencia si Nicolás Maduro deja el poder fue confirmado por el Departamento de Guerra de EE. UU.
| Foto: composición LR/AFP

La portavoz del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Kingsley Wilson, confirmó la existencia de un plan de contingencia que se pondrá en marcha si Nicolás Maduro deja el poder en Venezuela y abandona el país. "El Pentágono tendría una respuesta planificada y preparada", aseguró Wilson en una conferencia de prensa.

El anuncio se comunica en medio de las tensiones entre Caracas y Washington, lo que podría escalar en un conflicto militar. En las últimas semanas, EE. UU. ha aumentado su poderío militar en el Caribe y ha atacado embarcaciones de la zona, a las que acusó de participar en el narcotráfico.

PUEDES VER: El papa León XIV propone el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela con el fin de evitar una posible invasión

lr.pe

El plan de contingencia estadounidense si Maduro abandona el poder

"Estamos a disposición del presidente, nuestro comandante en jefe, para hacer lo que sea necesario si se nos solicita. Eso será en lo que este departamento seguirá centrándose y preparándose en lo que respecta a las operaciones en curso en la región del Comando Sur", sostuvo Wilson.

La revelación se anuncia luego de que Maduro haya conversado con Trump vía telefónica. Según fuentes que estuvieron en la llamada, el mandatario venezolano habría solicitado varias peticiones a su homólogo estadounidense. Entre ellas, el heredero de Hugo Chávez demandó garantías de inmunidad legal total para él y su familia.

Maduro también habría pedido quitar las sanciones sobre más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, a quienes Estados Unidos acusa de violaciones de derechos humanos, tráfico de drogas y corrupción. En particular, el jefe de Estado chavista pretendió que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dirija un gobierno de transición de cara a futuras elecciones.

PUEDES VER: Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

lr.pe

Trump rechazó pedidos de Maduro

El presidente de Estados Unidos no aceptó ninguna de las condiciones que exigió Nicolás Maduro durante la llamada. De todos modos, Trump habría permitido que saliera del país en compañía de su familia hasta el último viernes. Así, continúan las especulaciones de que el ejército estadounidense incursione en territorio venezolano.

Cabe recordar que el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de US$50 millones por el exvicepresidente de Chávez. La entidad asegura que el mandatario lidera el Cártel de los Soles, una organización narcotraficante compuesta por altos funcionarios venezolanos, así como por otros delitos.

