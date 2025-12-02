El plan de contingencia si Nicolás Maduro deja el poder fue confirmado por el Departamento de Guerra de EE. UU. | Foto: composición LR/AFP

El plan de contingencia si Nicolás Maduro deja el poder fue confirmado por el Departamento de Guerra de EE. UU. | Foto: composición LR/AFP

La portavoz del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Kingsley Wilson, confirmó la existencia de un plan de contingencia que se pondrá en marcha si Nicolás Maduro deja el poder en Venezuela y abandona el país. "El Pentágono tendría una respuesta planificada y preparada", aseguró Wilson en una conferencia de prensa.

El anuncio se comunica en medio de las tensiones entre Caracas y Washington, lo que podría escalar en un conflicto militar. En las últimas semanas, EE. UU. ha aumentado su poderío militar en el Caribe y ha atacado embarcaciones de la zona, a las que acusó de participar en el narcotráfico.

El plan de contingencia estadounidense si Maduro abandona el poder

"Estamos a disposición del presidente, nuestro comandante en jefe, para hacer lo que sea necesario si se nos solicita. Eso será en lo que este departamento seguirá centrándose y preparándose en lo que respecta a las operaciones en curso en la región del Comando Sur", sostuvo Wilson.

La revelación se anuncia luego de que Maduro haya conversado con Trump vía telefónica. Según fuentes que estuvieron en la llamada, el mandatario venezolano habría solicitado varias peticiones a su homólogo estadounidense. Entre ellas, el heredero de Hugo Chávez demandó garantías de inmunidad legal total para él y su familia.

Maduro también habría pedido quitar las sanciones sobre más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, a quienes Estados Unidos acusa de violaciones de derechos humanos, tráfico de drogas y corrupción. En particular, el jefe de Estado chavista pretendió que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dirija un gobierno de transición de cara a futuras elecciones.

Trump rechazó pedidos de Maduro

El presidente de Estados Unidos no aceptó ninguna de las condiciones que exigió Nicolás Maduro durante la llamada. De todos modos, Trump habría permitido que saliera del país en compañía de su familia hasta el último viernes. Así, continúan las especulaciones de que el ejército estadounidense incursione en territorio venezolano.

Cabe recordar que el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de US$50 millones por el exvicepresidente de Chávez. La entidad asegura que el mandatario lidera el Cártel de los Soles, una organización narcotraficante compuesta por altos funcionarios venezolanos, así como por otros delitos.