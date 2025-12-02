HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Inseguridad para todos y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

El exmandatario hondureño había sido acusado en 2024 de facilitar el ingreso a Estados Unidos de 400 toneladas de cocaína.

Juan Orlando Hernández fue indultado por la Administración Trump. Foto: E&N
Juan Orlando Hernández fue indultado por la Administración Trump. Foto: E&N

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. La noticia fue brindada por la esposa y el abogado del expresidente. La liberación ocurre en medio del despliegue militar en el Caribe por la lucha contra el narcotráfico de EE.UU. y las acusaciones de injerencia del político republicano en las elecciones de Honduras 2025.

Hernández fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es "una vez más un hombre libre", anunció su esposa en las redes sociales. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

TE RECOMENDAMOS

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Por qué Trump indultó a Hernández, acusado de narcotráfico?

Trump justificó el perdón asegurando que Hernández había sido “tratado muy severamente e injustamente”. Según el anuncio del indulto, la condena que pesaba contra JOH se habría basado en un juicio politizado, impulsado bajo la administración del demócrata Joe Biden.

El centro del argumento de Trump —y de sus vocerías— es que Hernández fue víctima de un “montaje judicial”, apoyado en testimonios de criminales arrepentidos, en un caso para ellos cargado de intereses políticos más que de justicia real.

En ese sentido, para la administración de Trump el indulto no es solo un acto de clemencia, sino una rectificación, por lo que consideran un abuso de poder judicial durante la era Biden. Con ello, envía un mensaje sobre cómo Estados Unidos interpreta sus relaciones con Honduras —especialmente en el marco electoral actual— y cómo entiende la aplicación de su sistema de justicia en casos sensibles de narcotráfico.

¿Quién es Juan Orlando Hernández y de qué se le acusó en EE.UU.?

Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Ya había ocupado diversos cargos públicos como diputado desde 1998 y presidente del Congreso. Tras dejar el cargo, fue arrestado en 2022 y extraditado a Estados Unidos. En junio de 2024, un tribunal federal en Nueva York lo declaró culpable de conspiración para traficar cocaína en gran escala hacia EE. UU. La acusación sostiene que facilitó el ingreso de aproximadamente 400 toneladas de cocaína provenientes de Colombia y Venezuela.

La fiscalía estadounidense lo acusó, además, de convertir a Honduras en un “narco-Estado”, al usar su posición para proteger redes criminales, aceptar sobornos y permitir el tránsito de droga mediante seguridad institucional, impunidad a narcotraficantes, protección y manipulación estatal.

Durante su gobierno, Hernández fue reelegido en 2017 mediante un controversial fallo judicial que le permitió una reelección inconstitucional, según críticos. Esa reelección desató protestas masivas: muchos denunciaron fraude, manipulación institucional, debilitamiento de la oposición y concentraciones de poder.

Además, su gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción, desvío de fondos públicos —incluido del Seguro Social— y un acusado debilitamiento de instancias de control. Su gobierno transitó entre una fuerte retórica de mano dura contra el crimen y denuncias de vínculos reales con el narcotráfico que terminaron por sepultar su legado institucional.

Procesos pendientes de Hernández pese a la liberación

Aunque Hernández recuperó su libertad tras el indulto, su caso sigue generando polémica internacional. Sus críticos consideran que el perdón socava la credibilidad de la guerra antidrogas de Estados Unidos, especialmente al contrastar la liberación de un condenado con operaciones navales recientes contra narcotraficantes en el Caribe, según The Guardian.

En Honduras, su nombre sigue vinculado a investigaciones de corrupción y a un legado de instituciones debilitadas, fraude electoral y redes criminales enquistadas en el Estado. Sectores de la sociedad y la oposición advierten que su retorno podría reactivar estructuras de poder cuestionadas, lo que podría tensar aún más el clima político.

Finalmente, aunque Estados Unidos lo indultó, no hay claridad sobre si el perdón protege a Hernández de procesos civiles, confiscaciones de bienes o responsabilidades en Honduras. Además, persiste el riesgo de que su liberación y eventual retorno al país reabra viejas heridas políticas, judiciales y sociales.

Notas relacionadas
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: CNE anuncia un "empate técnico" entre Asfura y Nasralla al 57% de votos procesados

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: CNE anuncia un "empate técnico" entre Asfura y Nasralla al 57% de votos procesados

LEER MÁS
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

LEER MÁS
Nasry Asfura saca ventaja con solo 515 votos sobre Nasralla en las elecciones generales de Honduras

Nasry Asfura saca ventaja con solo 515 votos sobre Nasralla en las elecciones generales de Honduras

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

LEER MÁS
El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga una fauna única de 700 especies

El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga una fauna única de 700 especies

LEER MÁS
Nasry Asfura saca ventaja con solo 515 votos sobre Nasralla en las elecciones generales de Honduras

Nasry Asfura saca ventaja con solo 515 votos sobre Nasralla en las elecciones generales de Honduras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025