Sociedad

Acribillan a exjugador de la Copa Perú en Huacho: crimen suma más de 10 asesinatos en lo que va del 2026

El exjugador de la Copa Perú, Jhonatan Carbajal, fue asesinado en Vegueta, Huacho. El crimen ocurrió en el km 162 del sector Primavera.

Asesinato en Huacho. Más de 10 crímenes en lo que va de enero.
Asesinato en Huacho. Más de 10 crímenes en lo que va de enero. | X | Omar Coca

El exjugador de la Copa Perú, Jhonatan Carbajal, fue acribillado en el kilómetro 162 del sector de Primavera, en Vegueta (Huacho). Con este crimen, ya son más de 10 los asesinatos registrados en 2026 en solo nueve días, según reportes policiales. El caso se suma a la creciente ola de inseguridad que afecta a distintas regiones del país.

Noticia en desarrollo.

