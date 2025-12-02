El papa brindó declaraciones desde el avión que lo llevaba de regreso a Roma tras su visita al Líbano. Foto: AFP.

El papa León XIV se desmarcó de la postura de Donald Trump y pidió explícitamente evitar cualquier acción militar estadounidense en Venezuela, incluida una posible invasión terrestre. Desde el avión que lo llevaba de regreso a Roma tras su visita al Líbano, el pontífice subrayó que la salida a la crisis venezolana debe construirse a través del diálogo y no mediante el uso de la fuerza.

"Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos", declaró el papa estadounidense, nacionalizado peruano, durante la conferencia de prensa.

El pontífice también mostró preocupación por el despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe, que incrementó la tensión entre Washington y Caracas. León XIV insistió en que Estados Unidos debe priorizar puentes de comunicación con Venezuela y promover un proceso que evite un deterioro mayor de la estabilidad regional.

"Estamos buscando maneras para calmar la situación"

Prevost explicó que la Iglesia católica, junto con la nunciatura y la conferencia episcopal venezolana, está trabajando para “calmar la situación” y proteger al pueblo, que es quien más sufre en medio de la crisis política y militar.

También advirtió que los mensajes provenientes de Estados Unidos “cambian con frecuencia”, lo que dificulta evaluar con claridad el rumbo de las decisiones en Washington. "Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya alguna actividad, alguna operación invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, manifestó.

Escalada de Estados Unidos continua en el Caribe

La escalada militar de la administración Trump en el Caribe se intensifica con un despliegue sin precedentes desde la Guerra Fría: más de 15.000 efectivos, múltiples buques de guerra, fragatas y hasta submarinos han sido enviados a la región como parte de la operación Operation Southern Spear, oficialmente presentada como un combate al narcotráfico.

Esta movilización incluye acciones como ataques a embarcaciones sospechosas, intervenciones navales, envío de drones y vigilancia aérea desde bases reactivadas como la antigua instalación naval de Roosevelt Roads Naval Station en Puerto Rico.

Sin embargo, lo que Washington presenta como operaciones antidrogas es visto por varios gobiernos y actores de la región como una estrategia de presión geopolítica contra Venezuela. El reciente anuncio de medidas contra el régimen de Maduro, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, y amenazas explícitas de intervención, elevaron la tensión regional.