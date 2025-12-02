HOYSuscripcion LR Focus

Putin advierte con estar listo para una guerra "si Europa empieza" y tilda de "inaceptables" sus exigencias

La amenaza del líder ruso ocurrió antes de su reunión con los enviados especiales de Estados Unidos para evaluar el plan de paz con Ucrania.

Vladímir Putin arremetió contra la Unión Europea por quedar fuera de las negociaciones de alto nivel: "Ellos mismos se han apartado"
Vladímir Putin arremetió contra la Unión Europea por quedar fuera de las negociaciones de alto nivel: "Ellos mismos se han apartado"

El presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó este martes su advertencia más directa hacia Europa desde el inicio de la invasión a Ucrania. “No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró el mandatario en un foro económico en Moscú. El líder ruso acusó a los países europeos de estar “del lado de la guerra” y de buscar “impedir” los esfuerzos estadounidenses por alcanzar un acuerdo de paz.

Putin también arremetió contra la Unión Europea por quedar fuera de las negociaciones de alto nivel. “Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se han apartado; ha sido iniciativa suya”, afirmó, en declaraciones recogidas por Reuters. El mandatario pidió a los dirigentes del continente abandonar la “ilusión” de derrotar estratégicamente a Rusia y “volver a la realidad”.

Putin "humilla" a enviados de Trump tras hacerlos esperar

La reunión entre Vladímir Putin y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner -yerno del expresidente Donald Trump- se desarrolla en un clima tenso. Antes del encuentro, altos funcionarios rusos habrían sometido a la delegación estadounidense a una larga espera en el Kremlin, un gesto interpretado por analistas como una “humillación protocolar” destinada a mostrar fuerza y dominio de la agenda diplomática, según El País.

Esta reunión busca presentar una versión revisada del plan estadounidense para poner fin a la guerra, luego de que el primer borrador fuera duramente criticado por Kiev y gobiernos europeos por otorgar demasiadas concesiones a Moscú. Putin, según BBC, aprovechó el contexto para enviar nuevas advertencias: “Europa debe entender la situación sobre el terreno; Rusia no aceptará ninguna imposición desde fuera”.

Además, Bloomberg reveló una llamada filtrada en la que Witkoff habría aconsejado a funcionarios rusos sobre cómo debía comunicarse Putin con Trump respecto al conflicto en Ucrania. Este episodio elevó las suspicacias de Kiev y de la Unión Europea sobre el rol estadounidense en las negociaciones. Medios rusos afirmaron que el Kremlin exige “una propuesta seria y realista” que reconozca el control ruso de los territorios ocupados.

La propia Casa Blanca, consultada por Reuters, evitó comentar la humillación protocolar, pero insistió en que Washington busca “una vía real hacia la paz”, mientras el Kremlin intensifica su posición pública y lanza advertencias militares dirigidas a Europa.

¿Qué busca Rusia y cómo avanza en la guerra?

Fuentes diplomáticas citadas por Reuters sostienen que el Kremlin busca tres elementos centrales:

  • Reconocimiento del control ruso sobre los territorios ocupados, incluyendo zonas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.
  • Alivio progresivo de las sanciones occidentales, especialmente las dirigidas a su sector energético y financiero.
  • Garantías de seguridad que impidan que Ucrania ingrese a la OTAN o permita presencia militar occidental en su territorio.

En el terreno militar, Rusia avanza de manera sostenida. Según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) y el Critical Threats Project (CTP), las fuerzas rusas recuperaron 701 km² en noviembre, su mayor avance en un año. El informe confirma que Moscú tomó Pokrovsk —importante centro logístico ucraniano— y Vovchansk, aunque Kiev afirma que los combates continúan.

La intensificación de ataques también marca un cambio de ritmo. El ISW reportó que Rusia lanzó 5.660 misiles y drones de largo alcance en noviembre, un incremento respecto al mes anterior. Expertos citados por BBC consideran que Moscú busca consolidar ventajas en el campo de batalla para llegar más fuerte a cualquier mesa de negociación.

De acuerdo con Reuters, el Kremlin espera que el diálogo con los emisarios estadounidenses se traduzca en una propuesta que valide parcialmente sus ganancias territoriales y abra la puerta a un descongelamiento limitado de sanciones. Sin embargo, Moscú mantiene públicamente un tono desafiante: Putin repite que “no aceptará un acuerdo que ignore la realidad militar” en Ucrania.

Zelenski exige “paz duradera” y alerta sobre un pacto sin Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, emplazó este martes a que cualquier negociación “debe poner fin definitivo a la guerra” y no solo suspender los combates. “Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa”, dijo en Irlanda, según AFP. Añadió que Ucrania necesita una “paz digna” y garantías de seguridad reales.

Fuentes ucranianas citadas por Reuters advirtieron que Kiev teme que Washington y Moscú exploren un acuerdo bilateral que deje a Ucrania en una posición secundaria. Una delegación ucraniana podría reunirse con Witkoff y Kushner este miércoles en Bruselas, pero aun sin claridad sobre el contenido del plan estadounidense.

Zelenski también advirtió que Rusia busca usar estas conversaciones para lograr un alivio de sanciones, algo que -asegura- “pondría en riesgo la estabilidad futura de Ucrania”. La OTAN, en voz de su secretario general, Mark Rutte, declaró a BBC que confía en que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos “eventualmente restaurarán la paz en Europa”, pero insistió en que “Ucrania debe tener un rol central en cualquier acuerdo”.

