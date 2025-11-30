Trump confirma que conversó hace poco con Nicolás Maduro: "No diría que salió bien ni mal"

Donald Trump confirmó el domingo que sostuvo recientemente una llamada telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

“Fue una llamada telefónica”, declaró Trump al ser consultado por la prensa a bordo del Air Force One. El mandatario se negó a ofrecer más detalles y añadió: “No diría que salió bien ni mal”. El diálogo fue reportado inicialmente por The New York Times, que citó fuentes cercanas a la administración.

Posible reunión fue mencionada, pero no está confirmada

La conversación se habría producido hacia finales de la semana pasada. Según el mismo medio, se mencionó una posible reunión entre ambos mandatarios, aunque no hay planes confirmados al respecto.

Desde septiembre, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe como parte de una operación antidrogas, que incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de su clase. Esta acción forma parte de la estrategia del Pentágono contra el tráfico ilícito en la región.

Venezuela denuncia ante la OPEP intento de control petrolero

En paralelo, el gobierno venezolano denunció ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que Estados Unidos intenta ejercer presión sobre sus recursos energéticos.

“Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza”, indicó Nicolás Maduro en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais.

La misiva también hace referencia al despliegue militar estadounidense y a las consecuencias potenciales sobre la producción petrolera venezolana y el equilibrio del mercado global. Caracas ha solicitado apoyo internacional ante lo que considera una amenaza directa a su soberanía.