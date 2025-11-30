HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Trump confirma que conversó hace poco con Nicolás Maduro: "No diría que salió bien ni mal"

El diálogo, reportado por The New York Times, tuvo lugar a finales de la semana pasada. Trump no ofreció detalles sobre el contenido de la llamada ni cómo se desarrolló.

Trump confirmó llamada con Nicolás Maduro.
Trump confirmó llamada con Nicolás Maduro. | Asociación Internacional de Derechos Humanos

Donald Trump confirmó el domingo que sostuvo recientemente una llamada telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

“Fue una llamada telefónica”, declaró Trump al ser consultado por la prensa a bordo del Air Force One. El mandatario se negó a ofrecer más detalles y añadió: “No diría que salió bien ni mal”. El diálogo fue reportado inicialmente por The New York Times, que citó fuentes cercanas a la administración.

TE RECOMENDAMOS

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Tiroteo en una fiesta infantil dejó al menos cuatro muertos y 10 heridos en Estados Unidos

lr.pe

Posible reunión fue mencionada, pero no está confirmada

La conversación se habría producido hacia finales de la semana pasada. Según el mismo medio, se mencionó una posible reunión entre ambos mandatarios, aunque no hay planes confirmados al respecto.

Desde septiembre, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe como parte de una operación antidrogas, que incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de su clase. Esta acción forma parte de la estrategia del Pentágono contra el tráfico ilícito en la región.

PUEDES VER: Benjamin Netanyahu solicita a Israel el indulto en su juicio por corrupción: “Es de interés público”

lr.pe

Venezuela denuncia ante la OPEP intento de control petrolero

En paralelo, el gobierno venezolano denunció ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que Estados Unidos intenta ejercer presión sobre sus recursos energéticos.

“Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza”, indicó Nicolás Maduro en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais.

La misiva también hace referencia al despliegue militar estadounidense y a las consecuencias potenciales sobre la producción petrolera venezolana y el equilibrio del mercado global. Caracas ha solicitado apoyo internacional ante lo que considera una amenaza directa a su soberanía.

Notas relacionadas
Gustavo Petro critica la decisión de Trump sobre cierre del espacio aéreo en Venezuela: “No lo puede cerrar un presidente extranjero”

Gustavo Petro critica la decisión de Trump sobre cierre del espacio aéreo en Venezuela: “No lo puede cerrar un presidente extranjero”

LEER MÁS
La nueva Agencia Nacional de Migraciones en Argentina: ¿Un modelo que se ajusta a la política migratoria de Trump?

La nueva Agencia Nacional de Migraciones en Argentina: ¿Un modelo que se ajusta a la política migratoria de Trump?

LEER MÁS
Régimen de Maduro responde advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “No aceptaremos órdenes”

Régimen de Maduro responde advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “No aceptaremos órdenes”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

LEER MÁS
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: cierran los centros de votación en medio de denuncias por incidencias e inicia el conteo

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: cierran los centros de votación en medio de denuncias por incidencias e inicia el conteo

LEER MÁS
CNE Honduras 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados de las elecciones presidenciales?

CNE Honduras 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados de las elecciones presidenciales?

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025