Mundo

Nicolás Maduro responde a EE. UU. por sus maniobras militares: “No queremos la paz de los esclavos”

Mientras tanto, el papa León XIV instó a EE. UU. a priorizar el diálogo, refiriéndose a los peligros de acciones militares contra Venezuela y la falta de claridad en las intenciones estadounidenses.

Maduro responde a Estados Unidos en medio de una movilización. Foto: AFP
Maduro responde a Estados Unidos en medio de una movilización. Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este lunes en que su Gobierno no está dispuesto a aceptar “la paz de los esclavos” y acusó a Estados Unidos de sostener desde hace casi seis meses una campaña de “terrorismo psicológico” contra el país. Sus reacciones llegan en un momento de máxima fricción, marcado por advertencias de Washington sobre posibles operaciones militares en territorio venezolano.

“Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad. No queremos la paz de los esclavos ni queremos la paz de las colonias”, manifestó ante miles de simpatizantes al cierre de una marcha en Caracas. “Colonia nunca, esclavos jamás. Libertad, república, paz con dignidad. Esa es la paz que vamos a preservar. Esa es la paz que vamos a conquistar”, añadió.

Maduro aseguró que la presión estadounidense no ha logrado alterar la hoja de ruta del Gobierno. “No nos han sacado con su terrorismo psicológico ni un centímetro del camino correcto por donde debemos seguir andando siempre”, afirmó, reiterando su “lealtad absoluta” al país. Recordó además la promesa que hizo tras la muerte del expresidente Hugo Chávez: “Lealtad absoluta al costo de mi propia vida y tranquilidad”.

Tensiones entre Venezuela y EE. UU.

El mandatario sostuvo que Venezuela ha enfrentado 22 semanas de “agresión” que, dijo, han puesto a prueba el compromiso del pueblo con la patria. Aseguró también que el país ha alcanzado un nivel de preparación militar “nunca antes” visto. “Nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado su unión indisoluble con el pueblo de Venezuela, su disciplina y su arrojo patriótico para defender cada palmo de tierra venezolana”, afirmó.

Las palabras de Maduro se producen tras la confirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que ambos mantuvieron una conversación telefónica hace menos de dos semanas, aunque sin ofrecer detalles.

Trump anunció recientemente el cierre del espacio aéreo “sobre Venezuela y sus alrededores” y volvió a sugerir la posibilidad de una incursión terrestre para arrestar a presuntos narcotraficantes. Sus declaraciones coinciden con la creciente presencia de efectivos militares estadounidenses cerca de la región.

El papa pide a EE. UU. buscar el diálogo

El papa León XIV instó este martes a Estados Unidos a priorizar el diálogo con Venezuela antes de considerar cualquier acción sobre su territorio. Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de Beirut a Roma, el pontífice defendió la necesidad de apostar por soluciones negociadas. "Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos", afirmó.

León XIV también expresó su rechazo a cualquier salida violenta a la crisis, subrayando la falta de claridad en los mensajes provenientes de Washington. "Las voces que vienen de Estados Unidos cambian (...) Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más", señaló.

