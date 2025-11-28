HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Quién es Nasry Asfura, el candidato presidencial hondureño apoyado por Donald Trump?

Nasry Asfura fue elegido alcalde de Tegucigalpa en los comicios de 2013 y reelecto en 2017. Además, ocupó cargos como diputado del Congreso Nacional de Honduras.

El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, recibió el apoyo de Donald Trump.
El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, recibió el apoyo de Donald Trump. | Difusión

A solo unos días de que el pueblo hondureño acuda a las urnas para escoger al próximo mandatario que reemplazará a Xiomara Castro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo al empresario conservador Nasry Asfura, conocido popularmente como 'Tito' Asfura.

Durante la tarde del 26 de noviembre, el líder de la Casa Blanca se pronunció por primera vez sobre las elecciones en Honduras e hizo un llamado directo a los votantes para que apoyen al exalcalde de Tegucigalpa, a quien describió como “el único verdadero amigo de la libertad”.

¿Quién es Nasry Asfura?

Nasry Juan Asfura Zablah nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, en el seno de una familia de origen palestino conformada por Nasry Juan Asfura y Gloria Zablah. Está casado con Lissette del Cid de Asfura, con quien tiene tres hijas: Stephanie, Monique y Alexandra.

Aunque inició la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no la concluyó. Sin embargo, logró consolidarse como empresario en el rubro de la construcción. “Ha acumulado más de 30 años de experiencia, combinando la visión del emprendimiento con una vida dedicada al servicio público”, se lee en su página web.

Fue elegido como alcalde de Tegucigalpa en los comicios de 2013 y reelecto en 2017. Su gestión destacó por el impulso a proyectos de infraestructura vial, lo cual fue reconocido incluso por Donald Trump. Además, ha ocupado cargos como diputado del Congreso Nacional y director del Fondo Hondureño de Inversión Social.

Actualmente, lidera el Partido Nacional de Honduras y es su candidato presidencial para las elecciones de 2025. Su plan de gobierno prioriza la creación de empleo, el fortalecimiento de la seguridad, el acceso a la salud y a la educación, con especial énfasis en la descentralización como vía para fomentar el desarrollo equitativo en todos los municipios del país.

Las polémicas de Asfura

El partido político que lidera Asfura enfrenta el peso del pasado, marcado por la condena de uno de sus expresidentes, Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien actualmente cumple una pena de 45 años en una prisión de Estados Unidos por narcotráfico. Además, el historial del propio Asfura ha estado rodeado de cuestionamientos por presuntos actos de corrupción.

En su momento, enfrentó una acusación por la supuesta malversación de recursos municipales, aunque el proceso judicial no avanzó. Durante su gestión como alcalde de Tegucigalpa, recibió críticas por la deforestación generada a raíz de proyectos de infraestructura vial. Reconocido por su característica expresión "¡Papi, a la orden!", Asfura también fue mencionado en los 'Papeles de Pandora' por tener sociedades offshore en Panamá, presuntamente con el fin de evadir responsabilidades fiscales.

Ha expresado su interés en estrechar lazos con Taiwán, pese a las reclamaciones territoriales de China sobre la isla. Según lo expuesto en su sitio web oficial, "en su visión de futuro, promueve relaciones cercanas con Estados Unidos y la búsqueda de alianzas estratégicas que fortalezcan la inversión, la cooperación internacional y el bienestar de la población hondureña".

El apoyo de Donald Trump

A través de la red social Truth Social, Trump criticó a dos figuras políticas hondureñas: Rixi Moncada, candidata del partido oficialista Libre, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. En su mensaje, afirmó: No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él". En esa línea, señaló que quien realmente está en condiciones de proteger la democracia hondureña es Tito Asfura.

Trump destacó su gestión al frente de la alcaldía de Tegucigalpa, donde, según él, logró llevar agua potable a millones de personas y pavimentar una gran cantidad de carreteras. "El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", añadió.

Por su parte, Asfura agradeció el respaldo de Trump, en medio de una campaña presidencial marcada por la incertidumbre y la ausencia de un candidato con clara ventaja. “Muchas gracias por el apoyo, estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país", escribió en sus redes sociales.

