Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco
Mundo

Trump indultará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico

El indulto se produce en un contexto electoral en Honduras, donde Trump mostró apoyo a Nasry ‘Tito’ Asfura, aspirante presidencial del Partido Nacional.

Donald Trump anunció que indultará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
Donald Trump anunció que indultará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. | Composición LR

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que indultará a Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras entre 2014 y 2022, quien fue condenado en 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Entre las acusaciones, se incluye el haber recibido sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

"Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente", expresó Trump a través de su red social Truth Social.

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

lr.pe

Trump expresó su apoyo a Nasry ‘Tito’ Asfura

Trump anunció el indulto a Hernández y, al mismo tiempo, reiterar su respaldo a Nasry ‘Tito’ Asfura, aspirante presidencial del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, de cara a las elecciones de este domingo en Honduras y prometió que "habrá mucho apoyo" para el país centroamericano, si dicho político gana.

“Si Asfura gana la presidencia de Honduras, EE.UU. le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el pueblo hondureño. Si no gana, no malgastaremos nuestro dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea. Voten por Tito para presidente, y felicidades a Hernández por su próximo indulto", señaló.

El proceso contra el expresidente de Honduras

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. Dos años después, en marzo de 2024, un tribunal estadounidense lo condenó a 45 años de cárcel tras hallarlo culpable de tres delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armas. Además, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez que termine su condena.

Durante el juicio, se le acusó de haber recibido sobornos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con el objetivo de financiar campañas electorales fraudulentas. A cambio, habría colaborado en una red que facilitó el ingreso de más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

A través de Truth Social, Trump volvió a referirse al panorama político en Honduras, asegurando que “la democracia está en riesgo” en ese país. El republicano advirtió que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a grupos que calificó como “narcoterroristas”, podrían extender su influencia en la región, como, según señaló, ya lo han hecho en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Honduras se alista para las elecciones

Este domingo 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños están convocados a participar en las elecciones generales para definir quién asumirá la presidencia a partir del 27 de enero de 2026, en reemplazo de Xiomara Castro, actual jefa de Estado y primera mujer en liderar el país desde una posición de izquierda.

La contienda presidencial está encabezada por Nasry ‘Tito’ Asfura, quien compite contra Rixi Moncada, candidata del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), y Salvador Nasralla, periodista y figura política de orientación derechista que postula por el Partido Liberal. Aunque su discurso coincide con posturas conservadoras, Nasralla no cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

El proceso electoral ha estado rodeado de polémica, con acusaciones cruzadas de fraude entre el gobierno y la oposición. Las tensiones se intensificaron tras la apertura de investigaciones por parte del Ministerio Público contra altos funcionarios del órgano electoral, así como por denuncias de presunta injerencia de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del proceso.

