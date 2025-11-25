¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

Nelson Ávila es un economista y académico hondureño de 73 años que compite por la presidencia de Honduras en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 como candidato del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Se presenta como una alternativa al tripartidismo tradicional (Liberal, Nacional y Libre), con un discurso centrado en ética, justicia social, transparencia y desarrollo económico con enfoque democrático.

Su campaña gira en torno a dos grandes ejes, como empleo juvenil e industria. Parte de un diagnóstico duro: cada año ingresan unos 140.000 jóvenes al mercado laboral, pero solo 30.000 obtienen un puesto formal, mientras el resto queda atrapado en la informalidad. Frente a esto, propone la creación de un Banco del Emprendedurismo, un plan de reactivación industrial (manufactura y construcción), un plan de desarrollo rural sostenible y un plan de urgencia para reducir la pobreza a través de la generación de riqueza y no del reparto clientelista.

¿Quién es Nelson Ávila, su trayecto político y cómo le va en encuestas?

Jorge Nelson Ávila Gutiérrez nació en Tegucigalpa el 22 de agosto de 1952. Es economista y contador público, formado en la UNAH y en la Université Paris VIII, donde obtuvo maestría y doctorado en Economía, con énfasis en desarrollo e innovación. Habla cinco idiomas (español, francés, inglés, portugués e italiano) y ha trabajado en organismos como la ONU, el BID y el BCIE, además de desempeñarse como docente en programas de doctorado y posdoctorado. En medios se le describe como "el candidato más intelectual" o "el candidato con ocho títulos", y él mismo sostiene que su proyecto se basa en "ética, justicia y bien común".

En política, ha pasado por varias etapas: fue militante del PINU-SD en los años ochenta; luego integró el círculo cercano de Manuel Zelaya entre 2006 y 2009 como asesor económico y comisionado presidencial Alba-Sucre. Tras el golpe de Estado de 2009, fue fundador de Libre y creó el movimiento interno 5 de julio. Fue precandidato presidencial en las primarias de Libre de 2017, donde perdió frente a Xiomara Castro. Las fricciones con la cúpula —especialmente con Mel Zelaya— terminaron en su salida de Libre en 2023. Intentó primero postularse con el Partido Migrante Hondureño, que no logró inscribirse, y terminó siendo abanderado por el PINU-SD.

En las encuestas, Ávila aparece con alrededor del 1% de intención de voto y su partido arrastra un historial electoral débil: desde 1981 el PINU-SD rara vez ha superado el 1–2% del voto y en 2021 apenas logró el 0,17% del caudal electoral. Aunque algunos lo ven como demasiado cercano a Libre y otros como "traidor" a ese partido, su figura se sostiene en un nicho de electores que lo ven como un voto de coherencia más que como un candidato con posibilidades reales de ganar.

¿Cuáles son sus propuestas en Honduras 2025?

Nelson Ávila plantea una agenda de reformas estructurales enfocada en reducir la pobreza mediante generación de riqueza, empleo formal para jóvenes, fortalecimiento institucional y combate a la corrupción. Su discurso pone el énfasis en la racionalidad técnica y en la justicia social, con una promesa: "Yo no propongo, yo prometo".

Principales propuestas de Nelson Ávila:

Banco del Emprendedurismo

Inversión inicial: L25.000 millones.

Créditos promedio de L50.000 para unas 500.000 personas, especialmente en la informalidad.

Su objetivo es absorber a los aproximadamente 110.000 jóvenes que cada año quedan sin empleo formal y apoyar nuevos emprendimientos.

Reasignación del gasto público

El presupuesto nacional es de unos L469.000 millones (aprox. US$17.831 millones).

Ávila sostiene que alrededor del 15% es “innecesario, clientelista e inflacionista”, unos L60.000 millones que podrían reorientarse a inversión productiva, empleo y servicios públicos.

Plan de Reactivación Industrial

Enfoque en industria manufacturera e industria de la construcción.

Busca convertir a estos sectores en motores de empleo masivo juvenil y de dinamización económica.

Plan de desarrollo rural sostenible

Impulso al mundo rural con enfoque ambiental.

Respeto estricto a la legalidad y la Constitución para generar confianza e inversión.

Plan de urgencia de cinco puntos Generación de ingreso y reducción de pobreza mediante empleo y emprendimiento. Transformación del sistema de salud, priorizando calidad y cobertura. Reforma educativa profunda, para elevar capacidades y competitividad. Seguridad humana democrática, con inversión en inteligencia preventiva para reducir violencia. Justicia para todos, con la meta de reducir en 95% la mora judicial.

Combate a la corrupción y a la reelección

Rechazo a la reelección de presidentes, diputados y corporaciones municipales.

Propuesta de fortalecer la transparencia y la ética en el ejercicio del poder.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones en Honduras 2025?

Las elecciones generales de Honduras de 2025 llegan en un contexto de alta polarización, acusaciones de fraude, descrédito del CNE y preocupación internacional. En ese escenario, la competencia presidencial está dominada por tres grandes bloques del tripartidismo, acompañados de candidaturas de partidos tradicionales pequeños:

Principales aspirantes presidenciales 2025:

Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación – Libre, izquierda)

Candidata oficialista.

Abogada y figura cercana al proyecto político de Xiomara Castro y Manuel Zelaya .

y . Representa la continuidad del actual gobierno y del proyecto de “refundación” impulsado por Libre.

Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional – derecha)

Empresario de la construcción, exalcalde de Tegucigalpa.

Encabeza la línea conservadora tradicional, asociada a las élites económicas históricas.

Salvador Nasralla (Partido Liberal – derecha moderada)

Presentador de televisión, ingeniero industrial.

Figura popular con discurso anticorrupción y fuerte presencia mediática.

Recibe el apoyo del Partido Democracia Cristiana , luego de que Mario Rivera Callejas declinara su candidatura para respaldarlo.

, luego de que declinara su candidatura para respaldarlo. Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Social Demócrata – PINU-SD, centro-izquierda)

Economista, académico y exfundador de Libre.

Propone un proyecto reformista con énfasis en empleo juvenil, emprendimiento, industria y combate a la corrupción.

Se mantiene alrededor del 1% en las encuestas.

¿Cómo y dónde votar en las elecciones en Honduras 2025?

Los hondureños mayores de 18 años pueden votar en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en el centro de votación que les haya sido asignado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La información sobre lugar y mesa de votación se puede consultar en el sitio oficial del censo electoral y el único documento necesario es el DNI vigente.

Pasos principales para votar en Honduras 2025: