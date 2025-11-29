Candidato derechista Nasry Asfura dice que apoyo de Donald Trump puede traer beneficios a Honduras

El candidato hondureño se mostró muy agradecido con el respaldo del republicano. | Foto: AFP

El empresario derechista Nasry Asfura aseguró que el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su candidatura presidencial, puede traer beneficios a los inmigrantes y a la economía de Honduras.

A puertas de los comicios generales, Trump reiteró su respaldo a Nasry Asfura y anunció su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Asfura valoró el respaldo de Donald Trump, destacando los beneficios para los hondureños en Estados Unidos, como el restablecimiento de un estatuto migratorio que protege a miles de ellos y la potencial reducción de aranceles.

El candidato derechista también afirmó no tener ninguna vinculación con el expresidente preso en Estados Unidos, pese a militar en el Partido Nacional (PN), bajo cuyo nombre gobernó Hernández entre 2014 y 2022.

"Yo no tengo ninguna vinculación con Juan Orlando Hernández. Él fue presidente de la República, el partido no es responsable de las acciones personales, aseguró el candidato.

El presidente estadounidense expresó su apoyo a Nasry Asfura por primera vez el 26 de noviembre, y el candidato se mostró muy agradecido con el respaldo del mandatario republicano.

Recientemente, Donald Trump intensificó su presión al amenazar con recortar la ayuda a Honduras si Nasry Asfura no gana las elecciones presidenciales a una sola vuelta.

En 2014, el expresidente Hernández fue sentenciado a 45 años de cárcel por haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de cientos de toneladas de cocaína (principalmente de Colombia y Venezuela) a través de Honduras.

El respaldo a Nasry Asfura llegó acompañado de descalificaciones contra la aspirante del partido Libre, Rixi Moncada, quien busca suceder a la mandataria Xiomara Castro, y hacia Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL).

Donald Trump tildó a Rixi Moncada de "comunista" y a Salvador Nasralla de "casi comunista".

Sin mencionar directamente a Donald Trump, la izquierdista que desde el extranjero quieren revivir a criminales, pero el "bipartidismo golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado.