Mundo

Zelenski informa sobre nuevo ataque ruso de "36 misiles y casi 600 drones" en medio de crisis política en Ucrania

El ataque ocurrió mientras enviados de Estados Unidos preparan viajes a Rusia y Ucrania para abordar el rumbo del acuerdo de paz de Trump sobre conflicto.

Daños en edificios de Kiev tras un ataque que dejó cortes de energía local. Foto: Composición LR
Daños en edificios de Kiev tras un ataque que dejó cortes de energía local. Foto: Composición LR

Volodimir Zelenski, informó sobre una ofensiva rusa ejecutada durante la noche con 36 misiles y cerca de 600 drones contra diversas zonas de Ucrania. El mandatario mencionó que el ataque dejó un saldo de tres fallecidos y numerosas personas heridas en Kiev y en áreas aledañas. El mandatario publicó un mensaje en X donde lamentó las víctimas y confirmó daños en múltiples áreas afectadas por la ofensiva.

La ofensiva rusa de este sábado se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la llegada prevista de Steve Witkoff a Moscú la próxima semana como representante del presidente estadounidense Donald Trump, y con la expectativa de la visita a Kiev, este fin de semana, de Dan Driscoll, también designado por el mandatario.

¿Qué daños y consecuencias dejó el ataque ruso la capital de Ucrania?

El Ministerio de Energía informó en Telegram sobre impactos en infraestructura eléctrica de Kiev, su región y las áreas de Sumi, Járkov, Poltava y Chernígov. La cartera señaló que más de 500.000 usuarios de la capital, más de 100.000 de la región de Kiev y cerca de 8.000 de la zona de Járkov quedaron sin electricidad durante la mañana posterior al ataque, mientras los equipos especializados iniciaron trabajos destinados a restablecer el suministro.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que el sector occidental de la ciudad permanecía sin luz debido a los daños y destacó una disminución en la presión del agua por las afectaciones en los sistemas correspondientes. Klitschko indicó la presencia de incendios en cuatro viviendas y advirtió sobre la magnitud de la interrupción del servicio eléctrico. A su vez, el jefe de la Administración Militar del óblast de Kiev, Tymur Tkachenko, informó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre entre los restos de un edificio en Sviatoshyn y sobre un niño herido en el distrito de Shevchenki.

¿Qué demandas expresó Zelenski a sus aliados internacionales tras el ataque ruso?

Zelenski señaló que los servicios de emergencia actuaban en los lugares golpeados por la ofensiva y afirmó que el país necesitaba avanzar “sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea”. El mandatario subrayó la urgencia de fortalecer la capacidad defensiva ante ataques similares y resaltó la necesidad de mantener suministros adecuados para enfrentar las nuevas amenazas.

Además, el presidente ucraniano animó a los aliados europeos a resolver el asunto de los activos rusos congelados en Europa en caso de que Moscú continúe con el uso de drones y misiles contra diversas regiones. Zelenski añadió que resulta necesario dialogar “con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra”, sin ofrecer precisiones adicionales sobre las medidas contempladas por su gobierno.

Mano derecha de Zelenski renuncia tras escándalo de corrupción en plena guerra

La dimisión de Andréi Yermak, jefe de la Oficina del Presidente y figura considerada como la “mano derecha” de Zelenski, surgió en medio de investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). Zelenski anunció la renuncia y afirmó que la Oficina del Presidente enfrentará un proceso de reinicio institucional. El mandatario agradeció a Yermak por representar la postura ucraniana en las negociaciones que encabezó durante su gestión.

Según The New York Times, la salida del funcionario podría relacionarse con un intento de impedir una moción de censura contra Zelenski. La ex portavoz Yulia Mendel declaró que la tensión adquirió un nivel que obligó al presidente a optar por su continuidad o la de Yermak y expresó dudas sobre si el problema de la corrupción en niveles altos desaparecerá tras la salida del jefe de la Oficina.

