Mundo

Vladímir Putin acepta propuesta para que Budapest sea sede de las negociaciones por la paz con Ucrania: "Estaré encantado"

El presidente ruso recibió al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, con quien discutió sobre la situación actual de las negociaciones de alto al fuego

La Comisión Europea instó a Rusia a aceptar la mesa de negociaciones para terminar el conflicto con Ucrania.
La Comisión Europea instó a Rusia a aceptar la mesa de negociaciones para terminar el conflicto con Ucrania. | AFP | Alexey Nikolsky

Este viernes, Vladímir Putin recibió en el Kremlin al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para conversar sobre temas relacionados a hidrocarburos y a la situación actual con Ucrania. Tras ello, Rusia aclaró que estaría encantado de llevar a cabo una negociación por la paz con Estados Unidos en Budapest.

Por otro lado, la Comisión Europea (CE) instó al presidente ruso a abordar la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Putin acepta que negociaciones sean en Budapest

"Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar", dijo Putin tras recibir a Orbán, quien llegó a Moscú bajo el argumento de "asegurar el suministro energético", en el Palacio presidencial, demostrando su total respaldo a la propuesta que le hizo Donald Trump en octubre, donde señaló a la capital húngara como sede para llevarse a cabo la mesa de discusiones.

Por su lado, Orbán aseguró que "Hungría está dispuesta a ofrecerse como sede para tales negociaciones y está dispuesta a contribuir al exitoso desenlace de este proceso", en referencia a la guerra con Ucrania. "Hungría está interesada en la paz y sinceramente esperamos que la iniciativa de paz desvelada recientemente conduzca al fin y al cabo a esa paz", agregó, alegando que su gobierno no permitirá presiones externas.

Tras estas afirmaciones, a diferencia de su percepción sobre la UE, Putin destaca una "postura equilibrada" de Hungría frente al conflicto, sin la necesidad de ejercer sanciones contra el Kremlin.

Bruselas insta a Putin a negociar

Bruselas llamó a Rusia a avanzar con las negociaciones por la paz con Ucrania, mensaje emitido tras el viaje del primer ministro húngaro a Moscú y su propuesta de poner a Budapest como sede de estas discusiones. "El mensaje de la Unión Europea a Moscú está muy claro. Está pidiendo a Moscú y a quien lidera el país, el presidente Putin, que venga a la mesa de negociación. Ese es el mensaje a Moscú", dijo Paula Pinho, portavoz de la Comisión Europea.

Asimismo, Pinho recalcó la legitimidad de Volodímir Zelenski como presidente de Ucrania, indicando que fue "democráticamente elegido por el pueblo" y que estuvieron trabajando con el fin de apoyar sus esfuerzos "para poner fin a esta horrible guerra y llegar a la paz".

Vladímir Putin rechazó la injerencia de Europa tras presentar "ajustes" al plan de paz de Donald Trump, indicando que "no les convenía", ya que descartaban las principales exigencias del Kremlin, como el reconocimiento de Crimea y los territorios conquistados como partes del Gobierno ruso, la limitación de números de soldados del Ejército ucraniano y el adelanto de elecciones en Ucrania, entre otros.

