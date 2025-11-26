HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Rusia enfría las esperanzas de paz con Ucrania y afirma que es “prematuro” hablar del fin de la guerra

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, reconoció un cierto optimismo de Rusia hacia la propuesta de Trump, aunque dijo que aún se requieren debates sobre algunos aspectos.

Rusia asegura que es “prematuro” hablar del fin de la guerra con Ucrania.
Rusia asegura que es “prematuro” hablar del fin de la guerra con Ucrania. | The Hill

Un portavoz del Kremlin suavizó las expectativas sobre una posible resolución cercana a la guerra con Ucrania. Durante un encuentro con la prensa, el secretario de prensa del Gobierno ruso, Dmitry Peskov, expresó que aún es "prematuro" afirmar que se esté cerca de alcanzar un acuerdo de paz.

El funcionario también hizo referencia a las recientes filtraciones vinculadas a las negociaciones y advirtió que existen actores internacionales, incluyendo a Estados Unidos, "que intentarán descarrilar estos acontecimientos pacíficos".

TE RECOMENDAMOS

PEDRO CASTILLO Y DELIA ESPINOZA: EL CONGRESO DESATA SU PODER | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Ucrania realizó cambios en el 'plan de paz' y reduce a 19 puntos la propuesta planteada por Rusia y Estados Unidos

lr.pe

Ve con buenos ojos propuesta de Trump

Las declaraciones de Peskov se producen después de que Yuri Ushakov, asesor de Rusia, adoptara una postura más optimista frente a la propuesta de paz presentada por Donald Trump. En una entrevista concedida este miércoles a un medio de comunicación estatal ruso, Ushakov reconoció que "algunos aspectos pueden considerarse positivos, pero muchos requieren debates especiales entre expertos".

El funcionario confirmó además que el Kremlin ya había recibido una versión actualizada del documento, que resultó de las conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y ucranianos. Sin embargo, aclaró que Moscú aún no ha entablado conversaciones formales con Washington sobre el contenido del texto. "No lo hemos discutido con nadie todavía porque realmente requiere un análisis serio, una discusión seria", puntualizó.

PUEDES VER: Ucrania y Europa presionan para enmendar el plan de paz de Trump, mientras el Kremlin rechaza ajustes en la propuesta

lr.pe

Putin recibiría al enviado especial de EE.UU. 

Ushakov, informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, planea reunirse con Steven Witkoff, quien fue designado como enviado especial por Trump, para la próxima semana. "Si Witkoff viene, lo más probable es que sea recibido por el presidente de la Federación de Rusia", señaló.

Asimismo, adelantó que el representante de la Casa Blanca llegará acompañado por figuras cercanas a Washington, quienes tienen experiencia en asuntos relacionados con el conflicto ucraniano. El propio líder republicano había mencionado hace unos días que Jared Kushner, su yerno y empresario con participación en el proceso de negociación, podría sumarse a la delegación.

PUEDES VER: ¿Quién gana y quién pierde con la propuesta de paz de 28 puntos para Ucrania presentada por Donald Trump?

lr.pe

Cambios en el plan de paz para acabar el conflicto

Durante el fin de semana, representantes de Estados Unidos, Ucrania y países aliados de Europa se reunieron en Ginebra para hablar en torno al controvertido plan de paz de 28 puntos propuesto por Trump. A raíz de ese encuentro, el diálogo diplomático ha cobrado nuevo impulso. "Lo vamos a lograr", aseguró Trump el martes. "Estamos muy cerca de un acuerdo", reiteró.

Sin embargo, el documento original, señalado como muy favorable a los intereses rusos, fue reemplazado por una nueva versión que contempla en mayor medida las prioridades de Kiev. Según una fuente ucraniana consultada por la agencia AFP, el nuevo borrador es “significativamente mejor” al anterior. Algunos temas considerados políticamente delicados, como las concesiones territoriales, quedarán en manos de los líderes de ambas partes en una futura reunión.

Desde Moscú, en tanto, se precisó que el Kremlin aún no ha discutido a fondo el contenido de la propuesta con ninguna de las partes. Además, las autoridades rusas calificaron de “inútiles” los intentos europeos por intervenir en la solución del conflicto. Frente a ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "Europa estará al lado de Ucrania y la apoyará en cada paso".

Europa se pronuncia sobre el plan de Trump

Los principales líderes europeos, incluidos Francia, Alemania, Reino Unido, así como Canadá, Japón y otros socios, difundieron una declaración conjunta en la que califican la propuesta estadounidense como "una base de negociación que requiere trabajo adicional".

Según Reuters, los mandatarios reunidos en el G20 señalan que el borrador contiene "elementos importantes para una paz justa y duradera", pero aclaran que necesita cambios significativos antes de ser aceptable para Kiev.

En ese sentido, los europeos remarcaron dos líneas: que "las fronteras no pueden alterarse por la fuerza" y que las limitaciones previstas para las Fuerzas Armadas ucranianas podrían dejar al país expuesto a futuras agresiones. 

Notas relacionadas
Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

LEER MÁS
Putin recibiría al enviado especial de Trump la próxima semana para discutir el plan de paz con Ucrania

Putin recibiría al enviado especial de Trump la próxima semana para discutir el plan de paz con Ucrania

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quiénes están detrás de Maduro en Venezuela? Así se conforma la cúpula chavista que mantiene al país en profunda crisis

¿Quiénes están detrás de Maduro en Venezuela? Así se conforma la cúpula chavista que mantiene al país en profunda crisis

LEER MÁS
Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

LEER MÁS
China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

LEER MÁS
Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

Fiscalía italiana pide pena de cárcel para influencer Chiara Ferragni por acusación de fraude

LEER MÁS
Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

LEER MÁS
Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Caja Huancayo marca un nuevo record: s/ 200.2 millones de utilidad a octubre 2025

Mundo

Golpe de Estado a Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

Francia desmantela red de espionaje acusada de apoyar a Rusia y sabotear el envío de armas a Ucrania

El gigante informático HP reducirá hasta 6.000 empleos y adoptará la IA para aumentar productividad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Sada Goray: Exdirector de Pesca niega pagos ilícitos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025