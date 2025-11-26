Rusia asegura que es “prematuro” hablar del fin de la guerra con Ucrania. | The Hill

Un portavoz del Kremlin suavizó las expectativas sobre una posible resolución cercana a la guerra con Ucrania. Durante un encuentro con la prensa, el secretario de prensa del Gobierno ruso, Dmitry Peskov, expresó que aún es "prematuro" afirmar que se esté cerca de alcanzar un acuerdo de paz.

El funcionario también hizo referencia a las recientes filtraciones vinculadas a las negociaciones y advirtió que existen actores internacionales, incluyendo a Estados Unidos, "que intentarán descarrilar estos acontecimientos pacíficos".

Ve con buenos ojos propuesta de Trump

Las declaraciones de Peskov se producen después de que Yuri Ushakov, asesor de Rusia, adoptara una postura más optimista frente a la propuesta de paz presentada por Donald Trump. En una entrevista concedida este miércoles a un medio de comunicación estatal ruso, Ushakov reconoció que "algunos aspectos pueden considerarse positivos, pero muchos requieren debates especiales entre expertos".

El funcionario confirmó además que el Kremlin ya había recibido una versión actualizada del documento, que resultó de las conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y ucranianos. Sin embargo, aclaró que Moscú aún no ha entablado conversaciones formales con Washington sobre el contenido del texto. "No lo hemos discutido con nadie todavía porque realmente requiere un análisis serio, una discusión seria", puntualizó.

Putin recibiría al enviado especial de EE.UU.

Ushakov, informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, planea reunirse con Steven Witkoff, quien fue designado como enviado especial por Trump, para la próxima semana. "Si Witkoff viene, lo más probable es que sea recibido por el presidente de la Federación de Rusia", señaló.

Asimismo, adelantó que el representante de la Casa Blanca llegará acompañado por figuras cercanas a Washington, quienes tienen experiencia en asuntos relacionados con el conflicto ucraniano. El propio líder republicano había mencionado hace unos días que Jared Kushner, su yerno y empresario con participación en el proceso de negociación, podría sumarse a la delegación.

Cambios en el plan de paz para acabar el conflicto

Durante el fin de semana, representantes de Estados Unidos, Ucrania y países aliados de Europa se reunieron en Ginebra para hablar en torno al controvertido plan de paz de 28 puntos propuesto por Trump. A raíz de ese encuentro, el diálogo diplomático ha cobrado nuevo impulso. "Lo vamos a lograr", aseguró Trump el martes. "Estamos muy cerca de un acuerdo", reiteró.

Sin embargo, el documento original, señalado como muy favorable a los intereses rusos, fue reemplazado por una nueva versión que contempla en mayor medida las prioridades de Kiev. Según una fuente ucraniana consultada por la agencia AFP, el nuevo borrador es “significativamente mejor” al anterior. Algunos temas considerados políticamente delicados, como las concesiones territoriales, quedarán en manos de los líderes de ambas partes en una futura reunión.

Desde Moscú, en tanto, se precisó que el Kremlin aún no ha discutido a fondo el contenido de la propuesta con ninguna de las partes. Además, las autoridades rusas calificaron de “inútiles” los intentos europeos por intervenir en la solución del conflicto. Frente a ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "Europa estará al lado de Ucrania y la apoyará en cada paso".

Europa se pronuncia sobre el plan de Trump

Los principales líderes europeos, incluidos Francia, Alemania, Reino Unido, así como Canadá, Japón y otros socios, difundieron una declaración conjunta en la que califican la propuesta estadounidense como "una base de negociación que requiere trabajo adicional".

Según Reuters, los mandatarios reunidos en el G20 señalan que el borrador contiene "elementos importantes para una paz justa y duradera", pero aclaran que necesita cambios significativos antes de ser aceptable para Kiev.

En ese sentido, los europeos remarcaron dos líneas: que "las fronteras no pueden alterarse por la fuerza" y que las limitaciones previstas para las Fuerzas Armadas ucranianas podrían dejar al país expuesto a futuras agresiones.