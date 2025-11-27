HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

El pronunciamiento del presidente ruso, Vladímir Putin, se da en medio del desarrollo del 'Plan de paz' que involucra a Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Putin advirtió que si no se cumple la condición, Rusia recurrirá a medios militares. Foto: AFP.
Putin advirtió que si no se cumple la condición, Rusia recurrirá a medios militares. Foto: AFP.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este jueves que está dispuesto a cesar los combates en Ucrania si las fuerzas de Kiev se retiran de los territorios que Moscú considera anexados. “Si las fuerzas ucranianas se retiran de los territorios que controlan, cesaremos los combates”, señaló durante una visita a Kirguistán. Advirtió, sin embargo, que si no se cumple esa condición, Rusia recurrirá a medios militares.

Además de condicionar el cese al fuego, afirmó que las fuerzas rusas mantienen una “dinámica positiva” en todos los frentes del conflicto. Según declaró, el avance militar se ha intensificado “de forma notable” en diversas direcciones y destacó que solo en octubre en las Fuerzas Armadas de Ucrania hubo más de 47.000 bajas.

Putin sostuvo que el principal problema para Ucrania radica en el creciente desequilibrio entre las bajas sufridas y la capacidad de reponer efectivos en el frente. Aseguró que, solo en octubre, las Fuerzas Armadas ucranianas habrían registrado más de 47.000 bajas.

PUEDES VER: Vladimir Putin busca el rearme a gran escala de la alianza militar postsoviética ante el aumento en defensa en la OTAN

lr.pe

No se precisó que regiones debería desalojar Ucrania

Putin no precisó qué regiones deberían ser desalojadas por las fuerzas ucranianas para que se concrete el cese al fuego, aunque el Kremlin ocupa actualmente amplias zonas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, así como partes de Jersón y Zaporiyia, en el sur. Tras el inicio de la ofensiva en febrero de 2022, Rusia reivindicó la anexión de estas cuatro regiones en septiembre del mismo año, a pesar de no controlar su totalidad. Además, Moscú había anexado previamente la península de Crimea en 2014.

La posible cesión de Donetsk y Lugansk a Rusia fue contemplada en la versión original del plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos, que fue ampliamente cuestionado por considerarse demasiado favorable a los intereses de Moscú. Ante las críticas de Kiev y varios aliados europeos, el documento fue revisado y reducido a 19 puntos, en un intento por hacerlo más equilibrado.

"El colapso del frente será inevitable"

Asimismo, el mandatario advirtió de un posible colapso por parte de Ucrania en uno de los frentes en la provincia de Zaporozhie. "Las tropas del grupo Este prácticamente rodean toda la zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el norte. Frente a ellas, por un lado, se encuentra nuestro grupo Dnepr, mientras que el grupo Este las rodea desde el norte. Esto podría provocar un colapso del frente", detalló.

Si se replicara en otros sectores del frente lo ocurrido en Kupiansk —donde las fuerzas rusas aseguran haber cercado, destruido y expulsado a las tropas ucranianas—, el colapso total de las líneas defensivas de Kiev sería “inevitable”, aseguró Putin.

Avance estratégico ruso

El pasado viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que, en el transcurso de una semana, sus fuerzas habían liberado más de 15 localidades en la zona de la operación militar especial, entre ellas la estratégica ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov. Kupiansk había sido un bastión crucial de la defensa ucraniana en el noreste de Ucrania.

La captura de Kupiansk permite a las tropas rusas avanzar aún más hacia el oeste de la provincia de Járkov, lo que refuerza su control sobre varias localidades de la región. Aunque algunas áreas aún están bajo control ucraniano, la toma de Kupiansk marca un cambio significativo en el destino de las guarniciones que resistían en la zona.

