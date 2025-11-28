HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Devastador incendio en Hong Kong suma 128 muertos y más de 200 personas siguen desaparecidas

Las autoridades del país asiático investigan el uso de material inflamable y fallos en el sistema de alarma. El siniestro ocurrió en el complejo residencial Wang Fuk Court, habitado en su mayoría por adultos mayores.

Hong Kong sufre las consecuencias de uno de los incendios más devastadores de su historia.
Hong Kong sufre las consecuencias de uno de los incendios más devastadores de su historia. | Composición LR

Un devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong dejó al menos 128 personas fallecidas y más de 200 desaparecidas, según confirmaron este viernes las autoridades locales. El fuego comenzó el miércoles en uno de los bloques del conjunto habitacional, y se propagó con rapidez debido a la presencia de materiales altamente inflamables.

El secretario de Seguridad, Chris Tang Ping-keung, informó que 80 de los cuerpos aún no han sido identificados, mientras los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda. La tragedia también deja 79 personas heridas, en su mayoría residentes de edad avanzada.

Materiales inflamables y andamios aceleraron la propagación del fuego

Las investigaciones preliminares señalan que la expansión del incendio se vio potenciada por el uso de planchas de poliestireno, un material altamente inflamable, instalado en las ventanas durante trabajos de renovación. Estas planchas provocaron que los cristales estallaran y permitieron la entrada rápida del fuego a los departamentos.

Además, los edificios estaban cubiertos por andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, utilizados en las obras de remodelación del complejo, lo que contribuyó a la propagación de las llamas tanto en el exterior como en el interior de las torres.

Fallas en las alarmas antiincendios y posibles sanciones penales

El director del Departamento de Bomberos, Andy Yeung, reveló que las alarmas contra incendios no funcionaron adecuadamente, lo que retrasó la evacuación de los residentes. Según testimonios de vecinos, no se escucharon alertas en el momento en que el fuego comenzó a expandirse.

Esta grave falla técnica ha abierto la puerta a una investigación penal. Las autoridades ya han detenido a cinco personas, entre ellas empleados de la constructora responsable de las obras y un estudio de arquitectura implicado en el proyecto de rehabilitación.

Ocho detenidos por presunta corrupción en la restauración del complejo

La Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong informó sobre la detención de ocho personas involucradas en presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de restauración de Wang Fuk Court. Entre los detenidos hay dos jefes de obra, dos responsables de oficina de renovación, tres subcontratistas del andamiaje y un intermediario, todos con edades entre los 40 y 63 años.

Las investigaciones buscan esclarecer si hubo negligencia o corrupción en la elección de materiales y el manejo de los protocolos de seguridad durante la remodelación del complejo, que data de 1984 y alberga a unas 4.600 personas, muchas de ellas adultos mayores con movilidad reducida.

