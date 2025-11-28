HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Aumentan a más de 300 los muertos por las fuertes inundaciones en Indonesia y Tailandia: continúa búsqueda de desaparecidos

Ante la llegada masiva de cadáveres, la morgue en Tailandia tuvo que recurrir a camiones refrigerados. Sri Lanka y Malasia también fueron afectados.

Los equipos de rescate en Indonesia y Tailandia continúan con las operaciones de búsqueda de los cientos de desaparecidos.
Los equipos de rescate en Indonesia y Tailandia continúan con las operaciones de búsqueda de los cientos de desaparecidos. | Composición LR

Las inundaciones que golpean el sudeste asiático dejaron más de 300 muertos y cientos de desaparecidos, con Indonesia y Tailandia como los países más afectados. Solo en la isla indonesia de Sumatra, las crecidas y deslizamientos causaron al menos 174 fallecidos y casi un centenar de personas siguen sin ser ubicadas, mientras vastas zonas permanecen incomunicadas por carreteras destruidas y condiciones climáticas adversas.

En Tailandia, el balance se elevó a 145 muertos, la mayoría en las provincias del sur, especialmente Songkhla y Hat Yai, donde las escenas muestran viviendas cubiertas casi por completo y familias refugiadas en los techos. La emergencia escaló al punto de que el Gobierno suspendió a autoridades locales por deficiencias en la respuesta inicial.

Situación en Sri Lanka y Malasia

En Sri Lanka, el Gobierno desplegó al ejército para atender inundaciones y deslizamientos que dejaron 56 muertos y 21 desaparecidos. El distrito de Badulla sufrió el episodio más trágico, con 26 personas sepultadas por derrumbes, mientras algunas zonas registraron hasta 360 mm de lluvia en 24 horas, evidenciando la violencia de las precipitaciones.

Las lluvias continúan sobre el territorio esrilanqués, genera nuevos riesgos de deslizamientos y dificulta la llegada de ayuda a comunidades aisladas. La intensidad de las precipitaciones, según las autoridades, es una de las mayores registradas en los últimos años en plena temporada monzónica.

En Malasia, el estado de Perlis quedó bajo el agua tras varios días de lluvias torrenciales. Al menos dos personas murieron, mientras miles de residentes se vieron obligados a evacuar. Las imágenes muestran barrios enteros sumergidos y viviendas parcialmente destruidas por la crecida.

Morgues desbordadas tras devastadoras inundaciones

En el sur de Tailandia, la magnitud de la tragedia superó la capacidad de respuesta sanitaria: la morgue del Hospital Songklanagarind, en Songkhla, colapsó ante la llegada masiva de cadáveres y tuvo que recurrir a camiones refrigerados para ampliar la capacidad temporal de almacenamiento. Funcionarios locales admitieron no tener espacio suficiente para operar con normalidad.

Los testimonios de los sobrevivientes revelan la velocidad y violencia del fenómeno. Habitantes de Hat Yai relataron cómo el agua alcanzó el techo del segundo piso en cuestión de horas, mientras comerciantes encontraron sus negocios inundados hasta la cintura tras creer en un inicio que las crecidas serían moderadas.

En Indonesia, autoridades y equipos de rescate siguen sin poder acceder a varias zonas de Sumatra, donde el agua dejó capas de lodo que sepultaron vehículos y destruyeron viviendas completas. Las tareas de búsqueda están condicionadas por el mal clima, que impide el uso de helicópteros para llegar a las áreas más afectadas, y las autoridades temen que la cifra de víctimas siga aumentando.

