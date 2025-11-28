HOYSuscripcion LR Focus

Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Mundo

Jefe de gabinete de Zelenski renuncia tras registro de su domicilio por agencia anticorrupción

Andriy Yermak, mano derecha del presidente ucraniano, dimitió tras el registro de su domicilio por la agencia anticorrupción. El caso implica lavado de $100 millones en la empresa estatal Energoatom.

Ucrania se ve envuelto en un conflicto aparte del que mantiene con Rusia.
Ucrania se ve envuelto en un conflicto aparte del que mantiene con Rusia.

El jefe de gabinete del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, presentó su renuncia este viernes luego de que su domicilio y oficina fueran registrados por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU). El operativo forma parte de una investigación que revela una trama de corrupción millonaria en la empresa estatal de energía nuclear Energoatom.

Andriy Yermak, uno de los hombres más cercanos al mandatario y clave en las negociaciones internacionales, decidió dar un paso al costado en medio de crecientes sospechas por el presunto cobro de sobornos a contratistas del Estado. Aunque aún no está imputado, su salida representa el golpe político más fuerte para Zelenski desde el inicio de la invasión rusa.

Escándalo en Energoatom: la red de sobornos que sacude al Gobierno

La investigación liderada por la NABU y la Fiscalía Especial Anticorrupción ha revelado que varios contratistas de Energoatom pagaban comisiones ilegales del 10 % al 15 % del valor de sus contratos a una red de intermediarios. Los fondos, estimados en más de 100 millones de dólares, habrían sido lavados a través de empresas vinculadas a actores sin cargos oficiales.

La entidad estatal, vital para el suministro energético en plena guerra, fue supuestamente gestionada en la sombra por el empresario Timur Mindich, un viejo socio comercial de Zelenski. Mindich ha sido sancionado recientemente por el propio presidente ucraniano.

Renuncia estratégica y mensaje político de Zelenski

En un discurso a la nación, Zelenski confirmó la salida de Yermak y defendió la necesidad de mantener la transparencia en su administración. "No quiero que nadie dude de Ucrania. No cometeremos errores", afirmó el mandatario, quien anunció una inminente remodelación de la oficina presidencial.

Yermak era considerado el operador más influyente del Gobierno ucraniano y negociador principal en las conversaciones de paz. Su salida busca contener el impacto político de la investigación y reforzar la imagen de lucha frontal contra la corrupción.

Dimisiones en cadena y auditoría nacional a empresas estatales

El caso ha provocado una ola de renuncias en el sector energético, incluyendo a la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, y al exministro Herman Halushchenko. Ante la gravedad del escándalo, Zelenski ordenó una auditoría anticorrupción a todas las empresas estatales, una medida que busca frenar el deterioro institucional.

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional seguirán representando a Ucrania en las negociaciones con Estados Unidos para avanzar hacia un posible fin del conflicto armado.

