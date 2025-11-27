HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
"Condenado por golpista": así informaron medios internacionales la condena a 11 años de prisión del expresidente Pedro Castillo

Pedro Castillo, expresidente del Perú, fue condenado a más de 11 años de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, y medios internacionales informaron sobre el caso alrededor del mundo.

Medios internacionales informaron la condena de Pedro Castillo.
Medios internacionales informaron la condena de Pedro Castillo.

Pedro Castillo estará en prisión por un buen tiempo. La Sala Penal Especial de Perú determinó que el expresidente participó en la planificación y coordinación del fallido intento de ruptura del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022, y afrontará una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión.

Medios internacionales no fueron ajenos a la cobertura. CNN, Clarín, teleSUR, La Nación, entre otros, transmitieron en tiempo real la lectura de la sentencia de Castillo. Algunos medios, como el español Ok Diario, catalogaron a una de las figuras del partido Perú Libre como "comunista" y "golpista". Del mismo modo, diversos diarios se pronunciaron a través de sus versiones digitales.

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

¿Cómo informaron medios internacionales la condena de Pedro Castillo?

  • CNN

El medio CNN tituló de manera fáctica la condena de Pedro Castillo.

Foto: Captura CNN

Foto: Captura CNN

  • Ok Diario

El medio español Ok Diario fue más frontal y tituló de forma crítica la sentencia de Castillo, a quien calificó como “comunista” y “golpista”.

Captura: Ok Diario

Captura: Ok Diario

  • DW

El medio de origen alemán DW tituló de forma objetiva la sentencia del presidente Castillo.

Publicación de DW sobre Castillo.

Publicación de DW sobre Castillo.

  • El País

El reconocido diario El País también informó sobre la sentencia de Pedro Castillo.

Captura: El País

Captura: El País

  • BBC

El medio BBC informó también sobre la condena de Pedro Castillo.

Así informó BBC la captura de Pedro Castillo.

Así informó BBC la captura de Pedro Castillo.

¿Quién es Pedro Castillo?

Pedro Castillo es un exprofesor rural y dirigente sindical que ganó visibilidad nacional tras liderar la huelga de maestros en 2017. Su perfil de origen campesino y su trabajo en escuelas públicas lo convirtieron en un referente para sectores rurales y de bajos recursos.

Durante su gobierno enfrentó una fuerte inestabilidad política, frecuentes cambios de gabinete y cuestionamientos por decisiones de gestión. También fue investigado por casos de presunta corrupción. Tras dejar el cargo permanece en prisión, y su figura continúa siendo objeto de debate por el impacto que tuvo su administración en la política peruana.

