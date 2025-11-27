HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración     
Política

Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitación de Willy Huerta por 10 años por caso golpe de Estado

La congresista Camones, presidenta de la SAC, señaló que Huerta tuvo un papel activo en el intento de golpe de Estado impulsado por Pedro Castillo. Huerta, por su parte, no se presentó en su defensa.

Comisión Permanente votó a favor de la inhabilitación de Willy Huerta | Composición: LR.
Comisión Permanente votó a favor de la inhabilitación de Willy Huerta | Composición: LR.

Una figura política más podría ser inhabilitada próximamente. Se trata de Willy Huerta, exministro del Interior durante la gestión de Pedro Castillo. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda su inhabilitación por 10 años, con 14 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Este informe se elaboró sobre la base de las denuncias constitucionales 547 y 575. En ellas, Huerta es señalado como una pieza clave en el intento de golpe de Estado llevado a cabo por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En ese entonces, Huerta ocupaba la cartera del Interior.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Willy Huerta no ejerció su derecho a la defensa. Aunque fue invitado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), no se conectó a la videollamada correspondiente. Por ello, los congresistas presentes pasaron directamente a debatir la aprobación de los informes finales.

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

lr.pe

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), detalló los argumentos que sustentan el informe final elaborado por dicho grupo de trabajo: “El denunciado reconoce que facilitó su equipo celular al señor expresidente Pedro Castillo para que se comunique con el comandante general de la Policía, el general Raúl Alfaro Alvarado, comunicación en la que le habría transmitido la orden de cerrar el Congreso e intervenir a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El denunciado Willy Huerta no se retiró ni manifestó oposición alguna al mensaje presidencial, sino que incluso acató las órdenes del señor Pedro Castillo”, señaló Camones.

Con este panorama, será el Pleno del Congreso el que decida la inhabilitación de Huerta para ejercer función pública. Ahora se espera que el siguiente paso sea incorporar la decisión sobre el informe final en la agenda del pleno para su debate y votación.

Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

lr.pe
