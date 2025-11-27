Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración de rebelión

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, mientras que el expremier Aníbal Torres recibió una pena de 6 años y 6 meses. Según el fallo, todos tuvieron distintos niveles de participación en la planificación y coordinación del intento de quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022.

"La Fiscalía ha pedido para Pedro Castillo 11 años 5 meses de cárcel, el tribunal considera que dicha pena es legal, proporcional y es la que debe imponerse. En lo que corresponde a la pena de inhabilitación (...) le corresponde una pena de 2 años", sostuvo la jueza Norma Carbajal.

En su resolución, los jueces sostuvieron que Castillo lideró la coordinación del intento de ruptura del orden constitucional y que sus exministros colaboraron en distintos niveles para facilitar la ejecución del plan. Además. la Sala pudo determinar que el mensaje a la Nación fue "una manifestación de que Castillo arrogó el ejercicio de poder".

Inicialmente, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Para Betssy Chávez y Willy Huerta, el Ministerio Público pidió penas de 25 años, mientras que para Aníbal Torres requirió 15 años de cárcel.

Horas antes de conocer su sentencia, el expresidente Castillo intentó frenar el adelanto del fallo y presentó una solicitud para la nulidad absoluta del proceso en su contra por el intento de golpe de Estado así como la inhibición de tres magistrados, Norma Carbajal, José Neyra Flores e Iván Guerrero, a quienes acusó de vulnerar su derecho al juez natural y actuar con “parcialidad manifiesta”.

Disponen ubicación y captura en contra de Betssy Chávez

El Poder Judicial dispuso la ubicación y captura nacional e internacional de Betssy Chávez tras ser sentenciada a una pena de 11 años, 5 meses y 15 días. concluyó que la ex primera ministra es co autora del delito de conspiración de rebelión por los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre de 2022. Cabe recordar que Chávez se encuentra asilada en la embajada de México desde el último 3 de noviembre y se encuentra a la espera de que el gobierno de José Jerí entregue el salvoconducto para que pueda viajar rumbo al país de Claudia Sheinbaum.