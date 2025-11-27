HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Política

Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración de rebelión

El Poder Judicial sentenció al exmandatario a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por su participación en los actos que precedieron al fallido intento de quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022.

Poder Judicial sentencia al expresidente Pedro Castillo. Créditos: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
Poder Judicial sentencia al expresidente Pedro Castillo. Créditos: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, mientras que el expremier Aníbal Torres recibió una pena de 6 años y 6 meses. Según el fallo, todos tuvieron distintos niveles de participación en la planificación y coordinación del intento de quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"La Fiscalía ha pedido para Pedro Castillo 11 años 5 meses de cárcel, el tribunal considera que dicha pena es legal, proporcional y es la que debe imponerse. En lo que corresponde a la pena de inhabilitación (...) le corresponde una pena de 2 años", sostuvo la jueza Norma Carbajal.

TE RECOMENDAMOS

VIZCARRA CONDENADO Y PEDRO CASTILLO ESPERA SENTENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En su resolución, los jueces sostuvieron que Castillo lideró la coordinación del intento de ruptura del orden constitucional y que sus exministros colaboraron en distintos niveles para facilitar la ejecución del plan. Además. la Sala pudo determinar que el mensaje a la Nación fue "una manifestación de que Castillo arrogó el ejercicio de poder".

Inicialmente, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Para Betssy Chávez y Willy Huerta, el Ministerio Público pidió penas de 25 años, mientras que para Aníbal Torres requirió 15 años de cárcel.

Horas antes de conocer su sentencia, el expresidente Castillo intentó frenar el adelanto del fallo y presentó una solicitud para la nulidad absoluta del proceso en su contra por el intento de golpe de Estado así como la inhibición de tres magistrados, Norma Carbajal, José Neyra Flores e Iván Guerrero, a quienes acusó de vulnerar su derecho al juez natural y actuar con “parcialidad manifiesta”.

Disponen ubicación y captura en contra de Betssy Chávez

El Poder Judicial dispuso la ubicación y captura nacional e internacional de Betssy Chávez tras ser sentenciada a una pena de 11 años, 5 meses y 15 días. concluyó que la ex primera ministra es co autora del delito de conspiración de rebelión por los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre de 2022. Cabe recordar que Chávez se encuentra asilada en la embajada de México desde el último 3 de noviembre y se encuentra a la espera de que el gobierno de José Jerí entregue el salvoconducto para que pueda viajar rumbo al país de Claudia Sheinbaum.

PUEDES VER: Pedro Castillo EN VIVO: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión

lr.pe

Notas relacionadas
Pedro Castillo EN VIVO: inicia lectura de sentencia contra el expresidente por caso golpe de Estado

Pedro Castillo EN VIVO: inicia lectura de sentencia contra el expresidente por caso golpe de Estado

LEER MÁS
Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

LEER MÁS
Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial condena a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión

Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial condena a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión

LEER MÁS
Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

LEER MÁS
Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

LEER MÁS
El descuido del congresista Segundo Montalvo al usar IA para elaborar proyecto de ley

El descuido del congresista Segundo Montalvo al usar IA para elaborar proyecto de ley

LEER MÁS
Pedro Castillo: Fiscalía señala que expresidente incurrió en el delito de rebelión al dar mensaje a la Nación

Pedro Castillo: Fiscalía señala que expresidente incurrió en el delito de rebelión al dar mensaje a la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025