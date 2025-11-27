HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Política

Rosa María Palacios afirma que Pedro Castillo sí ordenó cerrar el Congreso y cayó en flagrancia

La periodista analizó en 'Sin guion' la sentencia a Pedro Castillo, que se llevó a cabo hoy. También discutió la condena de 14 años a Martín Vizcarra por corrupción y señaló la falta de pruebas concluyentes sobre la recepción de coimas durante su gestión como gobernador.

RMP dijo que Castillo ya no podría postular a nada tras su sentencia.
RMP dijo que Castillo ya no podría postular a nada tras su sentencia.

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios dio los detalles de la lectura de sentencia a Pedro Castillo, la cual se vendría desarrollando hoy jueves 27 de noviembre, horas después de la emisión del programa. Según indicó la periodista, el delito de rebelión implica “alzarse en armas” y que, pese a que su defensa afirme lo contrario, el expresidente sí dio las órdenes a las fuerzas armadas y policiales de cerrar el Congreso, motivo por el cual fue detenido en flagrancia al, además, haber intentado huir. 

“La discusión que va a tener la Corte Suprema es si lo que vimos fue una conspiración para cometer rebelión o una rebelión, y hay un indicio de que la Corte se podría inclinar por conspiración, que se diferencia de la rebelión por tener la mitad de la pena y habiendo ya Castillo cumplido tres años de prisión, podrían quedarle muy pocos años. Además, se le aplicaría una serie de beneficios penitenciarios por no ser crímenes de lesa humanidad, pero aun así Castillo no podría postular ni tampoco Martín Vizcarra, aunque no sean sentencias firmes. Y basta con que tengas sentencia en primera instancia para que no puedas postular a nada”, refirió Palacios y agregó que los dos expresidentes cuentan con otros procesos pendientes.

VIZCARRA CONDENADO Y PEDRO CASTILLO ESPERA SENTENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Así, también la periodista hizo un análisis de la condena a 14 años de prisión contra Martín Vizcarra tras concluirse que este recibió coimas por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador regional de dicha región. Sin embargo, para Palacios, dentro de la sentencia no queda muy claro el hecho de que las declaraciones de los testigos hayan sido prueba plena de los actos que cometió el exmandatario.

PUEDES VER: Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial condena a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión

lr.pe

“Acá no hay ruta del dinero, sino personas que representan empresas que dicen que le dieron, pero el hecho central, que es la recepción del dinero, no se encuentra en el expediente... Usted y yo podemos pensar que (Vizcarra) es culpable, y probablemente lo sea, pero en un proceso penal de esta naturaleza no puede quedar duda alguna”, detalló la conductora y comentó también que acá en el Perú ahora se condena con “prueba indiciaria”.

