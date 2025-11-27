En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios dio los detalles de la lectura de sentencia a Pedro Castillo, la cual se vendría desarrollando hoy jueves 27 de noviembre, horas después de la emisión del programa. Según indicó la periodista, el delito de rebelión implica “alzarse en armas” y que, pese a que su defensa afirme lo contrario, el expresidente sí dio las órdenes a las fuerzas armadas y policiales de cerrar el Congreso, motivo por el cual fue detenido en flagrancia al, además, haber intentado huir.

“La discusión que va a tener la Corte Suprema es si lo que vimos fue una conspiración para cometer rebelión o una rebelión, y hay un indicio de que la Corte se podría inclinar por conspiración, que se diferencia de la rebelión por tener la mitad de la pena y habiendo ya Castillo cumplido tres años de prisión, podrían quedarle muy pocos años. Además, se le aplicaría una serie de beneficios penitenciarios por no ser crímenes de lesa humanidad, pero aun así Castillo no podría postular ni tampoco Martín Vizcarra, aunque no sean sentencias firmes. Y basta con que tengas sentencia en primera instancia para que no puedas postular a nada”, refirió Palacios y agregó que los dos expresidentes cuentan con otros procesos pendientes.

Así, también la periodista hizo un análisis de la condena a 14 años de prisión contra Martín Vizcarra tras concluirse que este recibió coimas por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador regional de dicha región. Sin embargo, para Palacios, dentro de la sentencia no queda muy claro el hecho de que las declaraciones de los testigos hayan sido prueba plena de los actos que cometió el exmandatario.

“Acá no hay ruta del dinero, sino personas que representan empresas que dicen que le dieron, pero el hecho central, que es la recepción del dinero, no se encuentra en el expediente... Usted y yo podemos pensar que (Vizcarra) es culpable, y probablemente lo sea, pero en un proceso penal de esta naturaleza no puede quedar duda alguna”, detalló la conductora y comentó también que acá en el Perú ahora se condena con “prueba indiciaria”.