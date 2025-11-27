Trump calificó la muerte de dos integrantes de la Guardia Nacional como un "acto terrorista". | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington como un “acto de terrorismo”. Un día antes del Día de Acción de Gracias, el país quedó envuelto en una crisis social que, según las investigaciones preliminares, habría sido planificada por un ciudadano extranjero que llegó desde Afganistán en 2021. Ante ello, el Gobierno anunció que adoptará medidas en materia migratoria para las personas provenientes de dicho país.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya investiga el tiroteo. El sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, quien también recibió un disparo y era atendido en un hospital, según informó la policía. El ataque fue descrito por el propio Trump "como la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación".

Según un reporte de NBC News, el presunto autor del crimen llegó a Estados Unidos en 2021 tras servir durante diez años en el ejército afgano junto a Fuerzas Especiales norteamericanas; un pariente cercano declaró al medio que creció en la provincia de Khost, que no habían hablado desde hace meses y que el presunto atacante tiene una esposa y cinco hijos.

Lo que se sabe del tiroteo en Washington

Washington se ha convertido en una ciudad bajo cuestionamiento debido al incremento de casos de criminalidad, situación que se refuerza con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional. Las investigaciones señalaron que ambos integrantes de esta agencia recibieron disparos en la cabeza, y la propia Guardia informó que se encontraban en "patrullas de alta visibilidad" cuando un hombre apareció entre las calles 17 y High NW y abrió fuego.

La Policía de Washington instó a los residentes a mantenerse alejados del “incidente crítico”, mientras que dos altos funcionarios estadounidenses aseguraron que el tiroteo respondió a un “ataque selectivo”. En total, 2.100 funcionarios se encontraban cerca de la zona.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, aseguró que desplegarán 500 miembros de la Guardia Nacional tras el tiroteo perpetuado ayer. "Esto solo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington D. C. sea un lugar seguro y hermoso", declaró a la prensa.

Repercusiones en la capital

La operación también tuvo repercusiones en el tráfico aéreo: el Aeropuerto Nacional Reagan ordenó un “ground stop”, una suspensión temporal de despegues, debido a la intensa actividad policial en el área. Rob Yingling, portavoz de la Autoridad de Aeropuertos de Washington, confirmó que la medida estuvo directamente asociada al operativo en curso.

Aunque las autoridades no reportaron otras afectaciones directas, el operativo generó demoras en el tránsito vehicular y congestión en varias vías cercanas al área intervenida, debido al cierre temporal de calles y a la presencia de unidades policiales. También se reforzó el patrullaje en zonas aledañas como medida preventiva, un despliegue que prolongó la sensación de alarma entre residentes y trabajadores que circulaban por la capital.