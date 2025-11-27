Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial decide sentencia de 34 años por fallido golpe de Estado de 2022

La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo, 26 años para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres por el presunto delito de rebelión. Sin embargo, si el Poder Judicial decide condenarlos por conspiración, las penas serían menores: 19 años y 30 días para Castillo y 11 años, 5 meses y 15 días tanto para Chávez como para Torres. Además, el Ministerio Público pidió que los tres sean inhabilitados por tres años y medio y que paguen una reparación civil superior a S/ 64 millones.