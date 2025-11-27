Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial decide sentencia de 34 años por fallido golpe de Estado de 2022
Tras dar como finalizado los alegatos finales el último 21 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá la sentencia contra el expresidente este jueves 27 a las 9 de la mañana.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema definirá este jueves 27 de noviembre si declara culpable o absuelve al expresidente Pedro Castillo por los cargos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública derivados del intento fallido de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión y de ser sentenciado por el delito de conspiración, el Ministerio Público pide 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel.
Sentencia a Pedro Castillo
¿A qué hora inicia la lectura de sentencia contra Pedro Castillo?
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó la lectura de sentencia para las 9.00 a. m. de este jueves 27 de noviembre, en el proceso que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Ministerio Público solicita una condena de 34 años de prisión contra Castillo
La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo, 26 años para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres por el presunto delito de rebelión. Sin embargo, si el Poder Judicial decide condenarlos por conspiración, las penas serían menores: 19 años y 30 días para Castillo y 11 años, 5 meses y 15 días tanto para Chávez como para Torres. Además, el Ministerio Público pidió que los tres sean inhabilitados por tres años y medio y que paguen una reparación civil superior a S/ 64 millones.