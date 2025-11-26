HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Taiwán buscará aumentar su gasto en Defensa y preparar al ejército ante amenaza de China

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, planea incrementar en 40.000 millones de dólares el gasto militar hasta 2027, con el objetivo de reforzar la preparación del país ante las crecientes amenazas de China.

Lai Ching-te ofrece una conferencia de prensa sobre el "Plan de Acción para Salvaguardar la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional" en el Palacio Presidencial de Taipéi.
Lai Ching-te ofrece una conferencia de prensa sobre el "Plan de Acción para Salvaguardar la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional" en el Palacio Presidencial de Taipéi. | Foto: AFP

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció que su objetivo es alcanzar un "alto nivel de preparación" militar en 2027 ante las amenazas de una invasión china, y propuso un multimillonario aumento del gasto en Defensa.

Pekín reclama esa isla de régimen democrático y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla, mientras la somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

En este contexto, Lai Ching-te anunció en un editorial publicado por el diario Washington Post que su gobierno propondrá 40.000 millones de dólares de gasto adicional en Defensa durante los próximos ocho años.

"Nuestro objetivo es reforzar la disuasión introduciendo mayores costos e incertidumbre en la toma de decisiones de Pekín sobre el uso de la fuerza", escribió el mandatario.

Lai Ching-te, que lidera el Partido Democrático Progresista (PDP), ya había presentado planes para aumentar el gasto anual en seguridad a más del 3% del PIB el próximo año y al 5% para 2030, respondiendo a la presión de Washington, su mayor apoyo y principal proveedor de armas.

A su vez, el ministerio de Exteriores chino advirtió que los intentos de Taiwán de resistirse a la unificación y buscar la independencia por medios militares nunca tendrán éxito.

Estos anuncios llegan también en un contexto de fuerte tensión entre Tokio y Pekín en relación con Taiwán.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó recientemente que las eventuales operaciones armadas contra la isla podrían justificar una intervención militar de su país, lo que China consideró una provocación.

Armas y capacidades

El nuevo plan de gasto adicional anunciado por Lai Ching-te en el Washington Post se repartiría a lo largo de varios años y supera uno anterior de 32.000 millones de dólares revelado por un destacado legislador del PDP.

"Este paquete histórico no sólo financiará importantes adquisiciones de armas nuevas de Estados Unidos, sino que también mejorará enormemente las capacidades asimétricas de Taiwán", afirmó Lai Ching-te en el artículo.

Sus declaraciones se producen después de la validación de la primera venta estadounidense de material militar a Taiwán desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. El contrato, aprobado a mediados de noviembre, asciende a 330 millones de dólares.

Según Lai Ching-te, este proyecto de presupuesto también debe permitir acelerar el desarrollo del "T-Dome", un sistema de defensa antiaérea múltiple.

"Mi mensaje aquí es claro: el compromiso de Taiwán con la paz y la estabilidad es inquebrantable", añadió el líder.

Sin embargo, es posible que el gobierno tenga dificultades para que el Parlamento le apruebe el gasto propuesto. La cámara está controlada por el principal partido opositor, el Kuomintang, que aboga por estrechar los lazos con China.

Precisamente, la nueva presidenta del Kuomintang, Cheng Li-wun, se ha opuesto con anterioridad a los planes de gasto en Defensa de Lai Ching-te, diciendo que Taiwán no tiene tanto dinero.

