¿Boda a la vista? Pamela Franco pone paños fríos a la idea de boda con Christian Cueva: “Poco a poco”

La cantante habló sobre el futuro de su relación, donde pidió no apresurar decisiones y apostar por construir un proyecto en común. En tanto, Cueva no dudó en resaltar la admiración que siente por su pareja.

La pareja sobre sus planes sentimentales durante una entrevista en La Karibeña Espectáculos. Foto: Composición LR
Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a ser centro de atención tras sus declaraciones en una reciente entrevista para La Karibeña Espectáculos, donde no solo promocionaron su más reciente colaboración musical “El perro del Hortelano”, sino que también se animaron a hablar sobre su relación sentimental.

La conversación avanzaba entre risas y comentarios sobre su presente artístico, hasta que la pareja fue consultada por los planes de matrimonio y la posibilidad de que una futura boda sea televisada, tema que despierta curiosidad entre sus seguidores.

Pamela Franco pone paños fríos a la idea de boda con Cueva

Aunque Christian Cueva se preparaba para responder, fue la intérprete de “Dime la verdad” quien tomó la palabra y dejó en claro que, si bien el matrimonio es una idea bonita, prefiere que las cosas fluyan con calma.

“Yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos. En un papel, que es algo bonito, concretar cosas sentimentales, porque dos personas que se aman sueñan con hacer cosas juntas. No solamente es casarse, sino construir cosas juntos y llevarnos bien, para ver si existe un futuro entre nosotros”, expresó la artista.

Pamela Franco también reflexionó sobre las promesas que suelen hacerse cuando se está enamorado y pidió no apresurar los tiempos. “A veces una persona enamorada te va a decir ‘me quiero casar’, ‘te amo’, y todo, pero es parte de. Dejemos que las cosas vayan dándose poco a poco”, sostuvo.

Finalmente, entre risas, apeló al destino para explicar su postura. “Cuando es para ti, es para ti. Como dice el dicho: ‘cuando es para ti, aunque te salgas; cuando no es para ti, aunque te pongas’”, agregó.

Christian Cueva se muestra enamorado: “Admiro todo de ella”

Por su parte, el futbolista no esquivó las preguntas y dejó ver lo enamorado que está de la cantante de cumbia. Al ser consultado sobre cómo imaginaría su boda, señaló que preferiría algo íntimo, rodeado de las personas más cercanas, e incluso bromeó con la música que no podría faltar. “Que toque Agua Marina, mi grupo favorito”, comentó.

También, el jugador fue consultado sobre qué es lo que más admira de Franco, a lo que su respuesta fue inmediata. “Todo. Cómo es como persona, como madre, se desvive por su bebé, como artista. Eso me gusta de ella, además de su belleza”, expresó, confirmando que atraviesa un gran momento sentimental.

