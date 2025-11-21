HOYSuscripcion LR Focus

Taiwán reparte millones de guías de crisis ante el riesgo de desastres y una posible invasión china

El folleto distribuido por el gobierno taiwanés ofrece recomendaciones prácticas que abarcan desde la preparación de una bolsa de emergencia hasta qué hacer ante una posible invasión china.

Guía está pensada para personas mayores o aquellas que vivan en zonas rurales sin acceso a internet.
Guía está pensada para personas mayores o aquellas que vivan en zonas rurales sin acceso a internet. | Foto: AFP

Jay Tsai, residente en Taipéi, espera no tener que necesitar nunca la guía para situaciones de crisis que Taiwán está distribuyendo a millones de hogares de toda la isla, que se enfrenta a amenazas de desastres naturales y de una invasión china.

Desde hace algunos días, el gobierno taiwanés empezó a deslizar un pequeño libro naranja bajo las puertas y en los buzones, con el objetivo de concienciar sobre posibles peligros.

lr.pe

"Espero que nunca lo necesitemos, pero resulta tranquilizador tenerlo", declaró a AFP Tsar, un especialista en animación 3D de 31 años.

El folleto de 32 páginas ofrece consejos sobre todo tipo de cuestiones, desde cómo preparar una bolsa de emergencia hasta qué hacer cuando suena una sirena de aviso de ataque aéreo y cómo prestar primeros auxilios.

También advierte que fuerzas extranjeras hostiles podrían usar la desinformación para debilitar su determinación de defender la isla si China ataca.

"En caso de una invasión militar de Taiwán, cualquier afirmación de que el gobierno se rindió o que la nación fue derrotada es falsa", indica.

El gobierno optó por publicar las directrices por primera vez en papel, tras haberlo hecho en línea, para que las personas mayores en zonas rurales o cualquiera sin acceso a herramientas digitales puedan acceder a ellas, declaró el ministro de Defensa, Wellington Koo.

"Estar alerta"

El manual, titulado "En caso de crisis", forma parte de los esfuerzos del presidente Lai Ching-te por preparar a los 23 millones de habitantes de la isla para una catástrofe o un conflicto.

"Nos recuerda que debemos estar alerta en lugar de actuar como si nada importara", indicó Chi Chien-han, responsable de barrio de 43 años, que lo consideró bastante útil.

Sin embargo, Yang Chen-che, un informático de 38 años, afirmó que la guía era más política que práctica y que probablemente la tiraría a la basura. "Todo esto se puede consultar en Internet", precisó.

"Creo que este folleto muestra realmente nuestra determinación de defendernos", declaró Lin Fei-fan, vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional.

Yeh Yuan-chih, legislador del principal partido de la oposición, el Kuomintang (que aboga por unas relaciones más cordiales con China), denunció el coste de la impresión y la distribución del folleto.

"¿Es necesario gastar más de 60 millones de dólares taiwaneses (1,9 millones de dólares estadounidenses)?, preguntó en el Parlamento.

El gobierno de la isla, que China reclama y no descarta tomar por la fuerza, espera terminar de distribuir las guías a casi 10 millones de hogares a principios de enero.

