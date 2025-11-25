HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro pide ayuda a Rusia y China tras designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista por EE. UU.

La designación del Cártel de los Soles como organización criminal por parte de Estados Unidos provocó la respuesta de Maduro, quien asegura que mantiene prósperas relaciones con Rusia y China.

Maduro aseguró tener buenas relaciones con China y Rusia.
Maduro aseguró tener buenas relaciones con China y Rusia. | Composición LR

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró durante la transmisión de su programa en el canal estatal Venezolana de Televisión que mantiene buenas relaciones con Rusia y China, países a los que pidió ayuda luego de que Estados Unidos, a través del Registro Federal, designara al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

Respecto a la relación con China, Maduro afirmó que "es de confianza profunda, amplia y estable", y que, en los momentos que atraviesa Venezuela, dicha relación "pasa la prueba ampliamente". Agregó que este contexto ha servido para profundizarla y fortalecerla en todos los frentes de trabajo.

Respecto a Rusia, el líder del régimen chavista aseguró que, en la carta que le envió el presidente Vladímir Putin por su cumpleaños, este le expresó su confianza en que el país "superará con dignidad todas las pruebas". Al hacer un balance de su relación con ambos gobiernos, destacó que impulsará una comisión intergubernamental para establecer nuevos convenios y planes de acción en materia de economía, educación y otros temas.

PUEDES VER: Tribunal Supremo de Brasil decide por mayoría mantener bajo prisión preventiva a Jair Bolsonaro

lr.pe

"No van a poder con Venezuela", asegura Maduro

A través de la misma señal en la que destacó las relaciones con Rusia y China, Maduro envió un mensaje a Estados Unidos afirmando que "hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela". Las declaraciones surgieron luego de la escalada norteamericana en el Caribe.

El líder del régimen chavista, a pesar de calificar a su nación como "invencible", evitó en todo momento referirse al Cártel de los Soles como una organización criminal terrorista. Sin embargo, desde su entorno —como el ministro de Exteriores, Yván Gil— reaccionaron al anuncio calificándolo de "inexistente" y una "ridícula patraña" para justificar una intervención en el país.

PUEDES VER: ¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

lr.pe

Estados Unidos realiza despliegues militares cerca de Venezuela

El jueves pasado, Estados Unidos realizó el mayor despliegue militar cerca de Venezuela, con la incursión de seis aeronaves estadounidenses, entre ellas un caza supersónico F/A-18E, en las proximidades de sus costas. A través de datos de vuelo de código abierto, también se supo de la participación de un bombardero estratégico B-52 y un avión de reconocimiento.

Debido a esta situación, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtió a las principales aerolíneas sobre una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Como consecuencia, siete aerolíneas reconocidas cancelaron sus vuelos desde Venezuela, entre ellas Iberia y Avianca.

