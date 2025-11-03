Donald Trump dice que Xi Jinping sabe las consecuencias de invadir Taiwán, pero no aclara si EE UU intervendrá

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron recientemente en Corea del Sur, pero no hablaron sobre Taiwán. | Foto: AFP

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron recientemente en Corea del Sur, pero no hablaron sobre Taiwán. | Foto: AFP

El presidente Donald Trump afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, conoce las consecuencias de invadir Taiwán, pero se negó a precisar si Estados Unidos intervendrá para defender la isla.

El mandatario republicano afirmó que Taiwán "ni siquiera se mencionó" en su reunión con Xi Jinping la semana pasada en Corea del Sur, el primer encuentro entre ambos líderes en seis años.

China conoce las consecuencias de invadir Taiwán

Cuando se le preguntó a Donald Trump si ordenaría a las fuerzas de Estados Unidos intervenir si China actuara militarmente contra Taiwán, el presidente expresó: "Lo descubrirán si sucede, y él entiende la respuesta a eso".

Donald Trump añadió que los líderes de China conocen las consecuencias de invadir Taiwán.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos se negó a brindar más precisiones. "No puedo revelar mis secretos", dijo el político republicano durante una entrevista con CBS News.

De acuerdo al mandatario norteamericano, Xi Jingping y sus allegados dijeron: "Jamás haríamos nada mientras Donald Trump sea presidente, porque conocemos las consecuencias".

EE.UU. suministra armas a Taiwán para su autodefensa

China reivindica como propia a la isla de Taiwán. Estados Unidos solo reconoce a Pekín, aunque suministra armas a Taipéi, la capital de Taiwán, para su autodefensa.

El asunto sigue generando tensiones, que Donald Trump y Xi Jingping parecieron evitar en su cumbre, centrada en aliviar la guerra comercial que enfrenta a las dos principales economías del planeta.