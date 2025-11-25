China lanza nave antes de lo previsto para regresar a sus astronautas varados en el espacio

China es la tercera nación en poner humanos en órbita después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. | Foto: AFP

China es la tercera nación en poner humanos en órbita después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. | Foto: AFP

China lanzó este martes de urgencia una nave espacial no tripulada para devolver a la Tierra a la tripulación que quedó varada en su estación espacial luego de que la cápsula de regreso de una misión anterior sufriera daños.

El cohete Larga Marcha 2F, que transportaba la nave Shenzhou-22, despegó poco después del mediodía desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, según mostraron las imágenes de la cadena estatal CCTV.

Las recientes misiones Shenzhou se han utilizado para llevar habitantes a la estación espacial china Tiangong, intercambiando equipos de tres astronautas cada seis meses.

El Shenzhou-22 estaba previsto inicialmente para un lanzamiento con seres humanos a bordo en 2026.

Sin embargo, se lanzó antes de lo previsto después de que un presunto impacto de basura espacial en la cápsula de retorno del Shenzhou-20 hiciera insegura su reentrada en la Tierra, dejando a su tripulación temporalmente varada.

El equipo del Shenzhou-20 regresó finalmente en la Shenzhou-21 el 14 de noviembre de 2025, nueve días más tarde de lo previsto, dejando sin embargo a su tripulación de relevo sin un vehículo de regreso fiable.

Este lanzamiento anticipado garantiza que los astronautas del Shenzhou-21, Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, ahora tengan una opción de regreso segura.

Los tres "trabajaban con normalidad y se encontraban en buen estado", afirmó la Agencia Espacial Tripulada de China antes del envío de la nueva nave.

China es la tercera nación en poner humanos en órbita después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Fue excluida de la Estación Espacial Internacional desde 2011, cuando Estados Unidos prohibió a la NASA colaborar con Pekín.