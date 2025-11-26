HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Petro niega vínculos de Maduro con el narcotráfico y afirma que su problema es la "falta de democracia y diálogo"

En medio de tensiones con EE. UU., Petro subrayó que el verdadero interés de Trump radica en el control del petróleo venezolano, no en combatir el narcotráfico o promover la democracia.

Petro reafirmó que el verdadero interés del Gobierno de Trump no fue combatir el narcotráfico ni promover la democracia en Venezuela. Foto: AFP.
Petro reafirmó que el verdadero interés del Gobierno de Trump no fue combatir el narcotráfico ni promover la democracia en Venezuela. Foto: AFP.

Gustavo Petro aseguró que Colombia no tiene identificado a Nicolás Maduro como un líder del narcotráfico, como lo afirma Estados Unidos. Además, en una entrevista con CNN, Petro señaló que el verdadero problema de Maduro es la “falta de democracia y de diálogo” en el régimen que encabeza en Venezuela. Estas declaraciones se dan en medio de las tensiones que mantiene el presidente colombiano con Donald Trump y luego de que el Cartel de los Soles fuera designado como una organización terrorista internacional.

Durante la entrevista, Petro no evitó calificarlo directamente como dictador, sostuvo que las dictaduras forman parte del concepto de ausencia democrática, aunque en distintos grados. "No estoy diciendo que no sea dictador, porque las dictaduras se meten en el concepto de la falta de democracia. Unas más que otras, pero así son”.

Estados Unidos buscaría el control del petróleo

Con respecto a las tensiones militares entre Estados Unidos y Venezuela, el mandatario colombiano aseguró que estas están motivadas por intereses energéticos. Aseguró que, al igual que en otras crisis internacionales, como la guerra en Ucrania, el trasfondo es el control del petróleo. Petro destacó que "Venezuela tiene una de las mayores o la mayor reserva del mundo en petróleo hasta ahora".

Tras esto, Petro reafirmó que el verdadero interés del Gobierno de Trump no fue combatir el narcotráfico ni promover la democracia en Venezuela, sino negociar el acceso al petróleo de ese país. “Yo creo que la lógica de Trump es esa misma. No está pensando en la democratización de Venezuela ni menos en el narcotráfico”, dijo.

Petro niega nexos de sus funcionarios con las FARC

Petro rechazó que su Gobierno tenga vínculos con disidencias de las FARC y cuestionó la veracidad de los informes que recibe la CIA, a la que acusó de manejar información errónea. “La CIA sigue aquí en Colombia mientras sepa que persigue narcos, pero si está conspirando contra la soberanía de Colombia, pues no va a poder ser nuestra juntura”, recalcó.

Afirmó que la Agencia puede permanecer en Colombia siempre que su labor se limite a la lucha contra el narcotráfico y no interfiera en asuntos de soberanía. Además, aseguró que busca una separación total entre las fuerzas militares y el crimen organizado.

