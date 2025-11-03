Trump aseguró que el fin del régimen de Nicolás Maduro está próximo. | AFP

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que el régimen de Nicolás Maduro al frente de Venezuela estaría cerca de llegar a su fin. Así lo expresó durante una entrevista concedida a la cadena CBS, en la que habló por la tensión entre ambos países y el papel del despliegue militar estadounidense en la región.

Al ser preguntado directamente si consideraba que Maduro tenía “los días contados” como líder venezolano, Trump respondió: “Creo que sí”, aunque evitó profundizar y dar más detalles del tema.

"Venezuela se ha portado muy mal con nosotros"

Trump también fue consultado sobre la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Ante esa interrogante, el líder republicano respondió con cautela: “lo dudo. No lo creo”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de criticar duramente al gobierno venezolano. “Venezuela se ha portado muy mal con nosotros, y no solo en la cuestión de las drogas”.

Asimismo, el presidente de EE.UU. insistió en una de sus afirmaciones más recurrentes: acusó al régimen chavista de haber vaciado sus cárceles y hospitales psiquiátricos para enviar a personas privadas de libertad y pacientes con trastornos mentales hacia territorio estadounidense. También se refirió a la presencia de una importante flota de buques de guerra de su país, desplegada en aguas internacionales cerca de la frontera marítima con Venezuela.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 16 operaciones militares contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico. Según las autoridades norteamericanas, estas naves estarían vinculadas al narcotráfico, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden esas acusaciones.

En un inicio, Washington defendió estas acciones asegurando que eran necesarias en el marco de su lucha contra el tráfico de drogas, un fenómeno que la Casa Blanca considera parte de un “conflicto armado”.

Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que las acciones militares de Estados Unidos tienen el propósito de impulsar un cambio de régimen y apropiarse de los recursos petroleros del país. "Venezuela es inocente, y todo lo que se está haciendo contra mi país es para justificar una guerra, un cambio de régimen”, dijo.

Posible presencia de la CIA en Venezuela

A mediados de octubre, The New York Times reveló que Trump habría autorizado una serie de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio venezolano. Estas acciones habrían contado con libertad de movimiento, lo que permite a la agencia actuar de forma autónoma o en coordinación con las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el mar Caribe.

Días después, el canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró que desmanteló una 'célula criminal' perteneciente a la agencia estatal estadounidense, bajo el argumento de que buscaba atacar el buque estadounidense USS Gravely (ubicado en Puerto España para ejercicios militares) y culpar al régimen de Nicolás Maduro.