Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"
El Poder Judicial dispuso ubicación y captura contra Betssy Chávez tras ordenar 5 meses de prisión preventiva. Exministra se encuentra asilada en la embajada de México
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció luego de que Poder Judicial ordenara contra Betssy Chávez su ubicación y captura por el caso golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022. A través de sus redes sociales, el mandatario dijo que, “si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada”.
Noticia en desarrollo..