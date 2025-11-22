HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

El Poder Judicial dispuso ubicación y captura contra Betssy Chávez tras ordenar 5 meses de prisión preventiva. Exministra se encuentra asilada en la embajada de México

Desde el Congreso, un sector pide que la PNP ingrese a la embajada de México para capturar a Betssy Chávez. Foto: composición LR.
Desde el Congreso, un sector pide que la PNP ingrese a la embajada de México para capturar a Betssy Chávez. Foto: composición LR.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció luego de que Poder Judicial ordenara contra Betssy Chávez su ubicación y captura por el caso golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022. A través de sus redes sociales, el mandatario dijo que, “si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada”.

Noticia en desarrollo..

Pedro Castillo le quita responsabilidad a Betssy Chávez y Aníbal Torres: "Ellos no han cometido ningún delito"

Betssy Chávez enfrentaría 5 meses de prisión preventiva: la principal razón del Poder Judicial para dictarle esta medida

Premier Ernesto Álvarez descarta arresto de Betssy Chávez dentro de embajada de México: "El Perú es respetuoso"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

Proyecto de ley de José Jerí plantea límites a la prensa y recicla propuestas de gobiernos anteriores

Pedro Castillo acusa a Maricarmen Alva de pedirle dos ministerios para quedarse en la presidencia hasta 2026

Empresario desmiente a Sada Goray: “Ella me presentó al congresista Darwin Espinoza”

Rutas de Lima plantea entregar concesión de las vias a MML tras suspensión judicial del cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

