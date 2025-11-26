La colaboración entre ambos países se enmarca dentro de los "permisos especiales" concedidos a Estados Unidos. Foto: AFP

Estados Unidos y República Dominicana acordaron, de manera provisional, utilizar dos aeropuertos en la isla como parte de la operación 'Lanza del Sur', dirigida a combatir el narcotráfico en el Caribe. Los aeropuertos Internacional de las Américas y la base militar de San Isidro, ambos ubicados en la provincia de Santo Domingo, serán utilizados para el transporte de equipo y personal técnico necesario para las operaciones logísticas de las fuerzas estadounidenses en la región.

Este acuerdo fue anunciado el miércoles por el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, quien se encuentra en Santo Domingo para discutir la lucha contra el narcotráfico en la zona.

Colaboración enmarcada dentro de los permisos especiales

La colaboración entre ambos países se enmarca dentro de los "permisos especiales" concedidos a Estados Unidos bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad. Si bien el presidente Abinader no ofreció detalles adicionales sobre el alcance de esta cooperación, destacó que el acuerdo forma parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la vigilancia aérea y marítima en el Caribe.

"Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración, por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional. Esta es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados", afirmó Abinader.

Por otro lado, el gobierno de Venezuela ha expresado su rechazo a estos operativos, acusando a Estados Unidos de usar la lucha contra el narcotráfico como un pretexto para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro y apoderarse de los recursos naturales del país.

Estados Unidos agradeció al gobierno dominicano

Hegseth agradeció al Gobierno de República Dominicana por su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y destacó que las acciones militares de EE. UU. son el "único idioma" que entienden las organizaciones criminales y terroristas.

En su intervención, Hegseth subrayó que el objetivo principal de estas operaciones es defender a los ciudadanos y garantizar la seguridad, con la esperanza de reducir la violencia y salvar miles de vidas. Además, destacó que el presidente Donald Trump respalda y refuerza estas alianzas estratégicas para enfrentar el crimen organizado en la región.

El secretario de Guerra también reafirmó que la utilización de las áreas de los aeropuertos Internacional de las Américas y San Isidro será de carácter "provisional", en línea con el acuerdo bilateral entre ambos países. Agradeció personalmente al presidente Luis Abinader por permitir el uso de estas instalaciones y aprovechó la oportunidad para reconocer a República Dominicana como un "líder regional" en la lucha contra el narcotráfico.