Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que Haití no cumple con las condiciones requeridas para mantener el TPS, a pesar de la grave situación que enfrenta el país.

Estados Unidos anunció el fin del TPS para más de 300 mil haitianos.
Estados Unidos anunció el fin del TPS para más de 300 mil haitianos. | CB24

El gobierno de Donald Trump ha decidido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 inmigrantes originarios de Haití. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha informado que esta medida entrará en vigencia el 3 de febrero de 2026.

"Tras consultar con aliados de distintas agencias, la secretaria Kristi Noem concluyó que Haití ya no cumple con los requerimientos del estatuto del TPS", señala un comunicado oficial publicado en el sitio web de USCIS. De acuerdo con la misma fuente, los ciudadanos haitianos que no tengan otros trámites migratorios pendientes deberán abandonar Estados Unidos antes de esa fecha.

PUEDES VER: EE.UU. revoca visa de funcionario de Haití acusado de apoyar pandillas y obstaculizar esfuerzos para combatirlas

lr.pe

El fin del TPS en Haití

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una notificación en el Registro Federal, donde se especifica que TPS para Haití se mantendrá hasta las 11:59 p.m. del 3 de febrero de 2026.

A pesar de las difíciles condiciones que enfrenta Haití, las cuales se reconocen en el mismo anuncio, el documento también señala que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "ha determinado que no existen condiciones extraordinarias y temporales en Haití que impidan que sus connacionales puedan retornar de forma segura".

En la notificación se agrega que, incluso si el Departamento hubiera considerado que existían tales condiciones excepcionales, el fin del TPS para Haití sigue siendo necesario.

PUEDES VER: CBP lanza nuevo sistema de vigilancia que arresta a conductores de EE.UU. que realicen viajes "sospechosos"

lr.pe

Ya se había intentado acabar con el TPS en Haití

El TPS para los ciudadanos haitianos había sido extendido en 2024 por el expresidente Joe Biden, al citar "crisis simultáneas en lo económico, seguridad, política y salud". En ese momento, resaltó la creciente violencia de las pandillas y la falta de un gobierno capaz de estabilizar y gestionar el país.

Sin embargo, en junio de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puso fin a esta medida de protección. Esta resolución, que podría haber obligado a decenas de miles de haitianos a abandonar los Estados Unidos, fue bloqueada en julio por un juez, quien suspendió temporalmente la implementación de la medida.

PUEDES VER: Salario mínimo en California: este es el nuevo monto que ganará cada trabajador desde el 1 de enero de 2026

lr.pe

La escala de violencia en Haití

Haití, el país más empobrecido de América Latina, ha vivido durante años un creciente conflicto generado por las bandas organizadas, que cometen actos de saqueo, asesinato, violación y secuestro, todo en medio de una profunda inestabilidad política. La situación se ha agravado aún más desde marzo de 2024.

En ese momento, el principal líder de las pandillas en Haití amenazó con desatar una "guerra civil que llevará al genocidio" si el primer ministro, Ariel Henry, no renunciaba. Ante esta amenaza, Henry presentó su dimisión, anunciando la formación de un consejo de transición para tratar de restaurar el orden en el país.

Según un informe de la Organización Internacional para la Migración (OIM) de noviembre de ese mismo año, más de 1,4 millones de personas habían sido desplazadas dentro de Haití, y un 93% de esos desplazamientos fueron causados directamente por la violencia. En la notificación del DHS, se reconoce que estos problemas continúan siendo una realidad persistente en el país.

