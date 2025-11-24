Tribunal Supremo de Brasil decide por mayoría mantener bajo prisión preventiva a Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue arrestado el sábado 22 de noviembre tras intentarromper el grillete electrónico. | AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue arrestado el sábado 22 de noviembre tras intentarromper el grillete electrónico. | AFP

Jair Bolsonaro seguirá en prisión preventiva. El Tribunal Supremo Federal de Brasil —conocido también como Corte Suprema— votó este lunes para mantener al expresidente bajo custodia policial, luego de que se ordenara su detención este sábado alegando un riesgo de fuga. Alexandre de Moraes, Flavio Dino y Cristiano Zanin fueron los jueces encargados de tomar esta decisión.

Moraes, la figura más renombrada entre los jueces brasileños respecto al caso Bolsonaro, destacó que existe la necesidad de convertir la prisión domiciliaria en prisión preventiva para garantizar el orden público, evitar el irrespeto a las medidas cautelares previamente aplicadas y asegurar la aplicación de la ley penal.

TE RECOMENDAMOS RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Hijos de Bolsonaro se reúnen con aliados tras la prisión preventiva

Flávio y Carlos Bolsonaro se reunieron de forma reservada con los senadores Rogério Marinho e Izalci Lucas, además de los diputados Bia Kicis, Gustavo Gayer, Hélio Lopes y Zucco, con el objetivo de evaluar acuerdos que permitan que Jair Bolsonaro enfrente en los mejores términos posibles la condena que afronta por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en Brasil.