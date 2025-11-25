Trump dispuesto a hablar con Maduro tras designar al Cartel de los Soles como organización terrorista

Trump ha dicho a sus asesores que planea hablar directamente con Nicolás Maduro, según el medio Axios. Foto: AFP

Donald Trump y Nicolás Maduro, podrían tener una conversación directa en plena tensión entre Estados Unidos y Venezuela en el Caribe, según el portal de noticias Axios. El posible diálogo entre ambos presidentes surge tras la designación oficial al Cartel de los Soles —que, según la administración estadounidense, estaría liderado por Maduro— como una Organización Terrorista Extranjera, lo cual abriría a nuevas acciones militares por parte de EE. UU.

Aunque aún no hay fecha para ese eventual diálogo, fuentes consultadas por el portal señala que Trump ya informó a su equipo que planea hablar con el líder del régimen chavista. La fuente agregó que cualquier conversación entre Maduro y Trump continúa en la “etapa de planificación”.

Diálogo entre Trump y Maduro en medio de ataques en el Caribe

La intención de Trump se lleva a cabo la operación militar Southern Spear, una campaña que oficialmente busca frenar el narcotráfico en el Caribe. Desde septiembre, al menos 21 embarcaciones han sido atacadas y 83 personas han muerto en operativos que organizaciones de derechos humanos califican como ejecuciones extrajudiciales.

“Nadie planea ir y pegarle un tiro (a Maduro) o secuestrarlo, de momento. Nunca se puede decir nunca, pero ahora mismo no está en los planes”, afirmó un alto cargo estadounidense, asegurando que, por ahora, no existe un plan para capturar o asesinar a Maduro, aunque evitó descartarlo por completo. “Vamos a detener el tráfico de drogas”, agregó, al señalar que la prioridad es continuar con los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

La actividad militar también incluye el despliegue de miles de soldados en el Caribe. Este lunes, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor y visitó bases estadounidenses en Puerto Rico, donde se encuentran parte de los 15.000 efectivos movilizados para la operación.

La designación del Cartel de los Soles

Estados Unidos ha incluido al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. Este término se usa para describir a funcionarios y militares venezolanos supuestamente involucrados en redes de narcotráfico. Según altos cargos citados por Axios, con esta designación “Estados Unidos tiene un argumento más sólido para justificar nuevas fases de operaciones militares en territorio venezolano o en sus cercanías”.

Nicolás Maduro, junto a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, encabezan esta estructura criminal, según Estados Unidos. El dictador venezolano ha negado repetidamente estas acusaciones y asegura que se trata de una ficción creada para justificar acciones de presión internacional.

Aunque la administración Trump no ha confirmado públicamente si planea escalar la operación en curso, sus movimientos muestran que tanto la vía militar como la diplomática están en curso.

Maduro hace ofrecimientos a EE. UU.

La posibilidad de una negociación no es nueva. En reportes del New York Times señalaron que Maduro habría ofrecido dejar el poder en un par de años, pero la propuesta fue rechazada por Estados Unidos por considerarla insuficiente.

Un asesor de Trump dijo a Axios que hoy existe más espacio para un acuerdo político. “Veo una solución diplomática como algo bastante probable”, declaró. Y añadió que el presidente busca que su legado incluya haber hecho “todo lo que pudo para detener el flujo de drogas ilegales hacia este país”.

Este interés por una salida negociada también se reflejó a inicios del mandato, cuando Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, reabrió canales de comunicación con Caracas. Sus gestiones facilitaron la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la autorización de vuelos de repatriación de venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Trump mismo ha reconocido que ve posible una conversación directa con Maduro. “Es posible que vayamos a hablar, que vayamos a tener conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta. A ellos les gustaría hablar”, dijo hace unos días.

Entre la confrontación y el diálogo

La política de Trump hacia Venezuela parece avanzar en dos pistas simultáneas: una marcada por la presión militar y otra por la exploración de un diálogo directo. Para algunos funcionarios estadounidenses, ambas vías buscan lo mismo: mantener abiertas todas las opciones.

En Washington, la frase “todas las opciones están sobre la mesa” se ha convertido en el mantra para describir una estrategia que mezcla sanciones, operaciones militares, contactos diplomáticos y presión internacional.

Según fuentes consultadas por Axios, parte del problema para convencer a Maduro de dejar el poder es el temor a represalias de sus aliados cubanos, que podrían considerarlo una traición. A esto se suma la influencia de potencias como Rusia, China e Irán, que se han convertido en socios estratégicos de Caracas.