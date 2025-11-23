HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Jair Bolsonaro revela que intentó quemar su tobillera electrónica con un soldador en momento de "paranoia"

Un documento emitido por la Corte Suprema brasileña detalló que, en sus alegatos, el expresidente Jair Bolsonaro intentó manipular el grillete con un soldador.

Bolsonaro fue detenido tras romper su orden de apresión. Foto: AFP
Bolsonaro fue detenido tras romper su orden de apresión. Foto: AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentó quemar la tobillera electrónica que usa en su prisión domiciliaria tras ser juzgado por un intento de golpe de Estado en su país. Según un documento de la Corte Suprema, Bolsonaro atribuyó estos episodios de “paranoia” debido a los medicamentos que estaba tomando.

Información en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

LEER MÁS
Donald Trump confirma pronta reunión con Lula da Silva y critica arresto de Bolsonaro

Donald Trump confirma pronta reunión con Lula da Silva y critica arresto de Bolsonaro

LEER MÁS
Brasil: defensa de Jair Bolsonaro pide condena de 27 años en prisión domiciliaria por motivos de salud

Brasil: defensa de Jair Bolsonaro pide condena de 27 años en prisión domiciliaria por motivos de salud

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezuela intercepta avioneta procedente de Guyana que invadió su espacio aéreo: al menos 2 detenidos

Venezuela intercepta avioneta procedente de Guyana que invadió su espacio aéreo: al menos 2 detenidos

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
Más de 300 alumnos y 12 docentes fueron secuestrados por "terroristas" en escuela católica de Nigeria: 50 escolares lograron escapar

Más de 300 alumnos y 12 docentes fueron secuestrados por "terroristas" en escuela católica de Nigeria: 50 escolares lograron escapar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025