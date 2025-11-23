El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentó quemar la tobillera electrónica que usa en su prisión domiciliaria tras ser juzgado por un intento de golpe de Estado en su país. Según un documento de la Corte Suprema, Bolsonaro atribuyó estos episodios de “paranoia” debido a los medicamentos que estaba tomando.

Información en desarrollo...