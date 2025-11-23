Jair Bolsonaro revela que intentó quemar su tobillera electrónica con un soldador en momento de "paranoia"
Un documento emitido por la Corte Suprema brasileña detalló que, en sus alegatos, el expresidente Jair Bolsonaro intentó manipular el grillete con un soldador.
Bolsonaro fue detenido tras romper su orden de apresión. Foto: AFP
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentó quemar la tobillera electrónica que usa en su prisión domiciliaria tras ser juzgado por un intento de golpe de Estado en su país. Según un documento de la Corte Suprema, Bolsonaro atribuyó estos episodios de “paranoia” debido a los medicamentos que estaba tomando.
Información en desarrollo...