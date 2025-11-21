Los safaris humanos en Sarajevo, el asedio más largo que expuso la crueldad humana con fines recreativos

Investigan a millonarios que pagaron entre 80.000 y 100.000 euros para disparar a civiles en Sarajevo durante el asedio (1992-1996), en un macabro "safari humano". Foto: composición LR/AFP

Investigan a millonarios que pagaron entre 80.000 y 100.000 euros para disparar a civiles en Sarajevo durante el asedio (1992-1996), en un macabro "safari humano". Foto: composición LR/AFP

Entre 80.000 y 100.000 euros: eso era lo que valía, para un grupo de millonarios, la vida de miles de civiles en la capital de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo, una ciudad que sufrió el asedio militar más largo de la historia moderna de Europa (1992-1996). Según la Fiscalía de Milán, que anunció el inicio de investigaciones, personas adineradas, provenientes de países como Italia, España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, convirtieron las calles de esta ciudad en un "safari humano" al pagar fuertes sumas de dinero a cambio de disparar contra transeúntes, como si se tratara de un cruel juego.

Con el apoyo de integrantes del ejército serbobosnio, este grupo de personas, ahora acusadas de ser responsables de uno de los crímenes más atroces de la humanidad, eran trasladados hacia Sarajevo. Allí, se les instruía sobre qué colinas podían usar para actuar como francotiradores y acabar con la vida de incluso niños, por cuyo asesinato se ofrecía a precios aún más altos.

TE RECOMENDAMOS RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Una forma macabra de entretenimiento

El fatídico destino de las víctimas inició en abril de 1992, tras la declaración de independencia de Bosnia y Herzegovina, cuando las fuerzas serbobosnias se negaron a aceptar el nuevo estado y buscaron la creación de una entidad serbia unificada. Al estar Sarajevo geográficamente ubicada en un valle rodeado de colinas, estas fuerzas pudieron rodearla fácilmente y utilizar esa ventaja estratégica para bombardear y sitiar la capital de forma continua.

Bajo este contexto, la logística de estos safaris seguía un patrón bien definido. De acuerdo con información recabada por el periodista italiano Ezio Gavazzeni, los interesados se reunían en la ciudad italiana de Trieste. Desde allí viajaban a Belgrado y luego eran transportados por el ejército serbobosnio hasta las colinas que rodeaban Sarajevo. En esas posiciones los esperaban armas de alta precisión y equipamiento adecuado para su macabra actividad, donde recibían incluso entrenamiento básico.

El ejército serbio, que controlaba las colinas circundantes, facilitaba su acceso a las mejores posiciones. Estos turistas, que en su mayoría no tenían experiencia militar, se convertían en parte de una maquinaria de terror diseñada para cazar personas en la ciudad sitiada. Los francotiradores serbios guiaban a los turistas a las posiciones más altas, donde podían disparar a los transeúntes sin ser vistos.

Un reporte de DW News documentó que el número de víctimas civiles asesinadas en estas masacres oscila entre 300 y 350 personas. Aunque no existen cifras exactas sobre la cantidad de turistas francotiradores, la participación de mercenarios extranjeros está ampliamente registrada.

La investigación de la fiscalía de Milán señala que la inteligencia militar italiana (SISMI) detectó estos movimientos a principios de 1994 y logró interrumpirlos meses después.

Las víctimas detrás de la masacre de Sarajevo

Una de las historias más conocidas sobre los safaris humanos en Sarajevo es la de Boško Brkić y Admira Ismić, una pareja que intentaba cruzar un puente en 1993 cuando fueron alcanzados por los disparos de un francotirador. Su muerte, capturada en imágenes que rápidamente se convirtieron en símbolo del sufrimiento de Sarajevo, reflejaba la arbitrariedad y la crueldad de los ataques. Durante años, su historia se mantuvo como una de las más representativas de los horrores del asedio.

En 2022, el documental "Sarajevo Safari" incluyó el relato de un oficial de inteligencia esloveno que prefirió mantener su identidad en reserva. Este testigo afirmó haber presenciado cómo un francotirador apuntó a un niño que caminaba de la mano de su madre. "Podía sentir su entusiasmo. La adrenalina era palpable", declaró sobre los participantes.

Otro testimonio agregó que algunos dispararon contra civiles bosnios que cruzaban calles expuestas, algo que fue frecuente durante el asedio que dejó miles de víctimas.

Las fuentes también mencionaron áreas cercanas a líneas de observación donde se reportaron impactos que no coincidían con el tipo de armamento utilizado por los tiradores habituales. Esto llevó a miembros de la defensa bosnia a sospechar la presencia de extranjeros. Un militar bosnio citado en las entrevistas recordó: "Sabíamos que no todos los disparos provenían de los mismos tiradores. Había nuevas armas y nuevas manos detrás del visor".

"Jugaban a ser Dios"



Las declaraciones de los investigadores y testigos pintan un perfil psicológico preocupante de los participantes. "No había motivaciones políticas ni religiosas. Eran personas adineradas que fueron allí por diversión y satisfacción personal", explicó Gavazzeni. El abogado Nicola Brigida, quien colabora en el caso, añadió: "Se trataba de gente adinerada, despiadada, sádica, con el gusto de matar gratuitamente".

El exoficial de inteligencia bosnio Edin Subošić ofreció una perspectiva similar durante su aparición en el documental. Subošić caracterizó a estos individuos como personas acostumbradas a una vida de lujos que buscaban emociones fuertes. "Solo con dinero podrían haber asumido este reto", afirmó. Las investigaciones continúan para determinar la escala completa de estos crímenes y identificar a todos los participantes.

Las voces que reactivaron el caso tres décadas después

La alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, fue una de las primeras figuras políticas en exigir una investigación internacional después del estreno de “Sarajevo Safari”. “Durante años escuchamos rumores, pero ahora hay nombres y fechas”, declaró en medios locales, impulsando que la fiscalía estatal revisara testimonios olvidados desde los 90.

El cambio más significativo ocurrió en Italia, donde la fiscalía de Milán, encabezada por Ezio Gavazzeni, abrió una pesquisa preliminar. Su decisión se basó en el testimonio de Jordan y en el material que aportaron periodistas italianos que investigaron el rol de nacionales de su país en el conflicto de Bosnia. Gavazzeni señaló que el objetivo es “determinar si ciudadanos italianos participaron en actividades que pueden constituir crímenes de guerra”.

Organismos de Bosnia aportaron datos recopilados por la inteligencia militar durante el asedio, entre ellos informes que mencionan patrones irregulares de disparos en zonas civiles. Subasic, quien investigó varios de esos documentos, destacó que en algunos se hablaba explícitamente de “tiradores de fin de semana”, una expresión usada por soldados bosnios para describir a quienes aparecían solo en determinados días.

El interés internacional también creció debido a los archivos que conectan estos hechos con el periodo posterior a la masacre de Srebrenica, cuando distintos países recopilaron información sobre operaciones serbias en la región. Aunque la investigación no vincula directamente ambos hechos, expertos señalaron que muchos documentos de inteligencia que analizaban el comportamiento de militares serbios incluyeron referencias indirectas a la presencia de extranjeros en posiciones de tiro.

El silencio internacional

Pese a la gravedad de las acusaciones, organismos internacionales no actuaron de forma inmediata. Durante los años del asedio, observadores de la ONU centraron sus esfuerzos en documentar violaciones masivas, pero no contaban con la capacidad para indagar en hechos aislados que parecían carecer de un patrón militar claro.

Autoridades bosnias enviaron reportes al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), pero no existía una categoría jurídica que englobara la participación de civiles extranjeros que actuaban sin vínculo formal con ejércitos del conflicto. La falta de nombres concretos y de testigos dispuestos a declarar mantuvo el caso en un limbo jurídico durante décadas.

Jordan reconoció que no habló antes por temor a represalias. “Tenía información, pero no sabía si alguien me creería”, afirmó. Sus declaraciones públicas motivaron que periodistas, fiscales y organizaciones de derechos humanos retomaran archivos olvidados. Esta combinación de testimonios y documentos desclasificados permitió reconstruir una parte del mecanismo que operó en Sarajevo bajo el concepto de “safaris”, un fenómeno que, según investigadores, expuso la dimensión humana más extrema del asedio.