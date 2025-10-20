Donald Trump promete imponer aranceles a Colombia tras disputa con el mandatario Gustavo Petro

Donald Trump aseguró que Estados Unidos aplicará aranceles a Colombia este lunes, tras un intercambio de ideas con Gustavo Petro. La medida intensifica la disputa entre ambas naciones, especialmente por las declaraciones del mandatario estadounidense, quien afirmó que la nación sudamericana produce drogas y cuenta con una fábrica de cocaína. Además, sostuvo que el país "está fuera de control" y que "tiene al peor presidente que ha tenido", en referencia a Petro.

El presidente de Estados Unidos, además, aseguró que se reunió con el senador republicano Lindsey Graham, en respuesta a las consultas de periodistas que lo acompañaban durante su viaje a Washington, y añadió que el anuncio de los aranceles se hará este lunes. Finalmente, destacó que su país realizará todos los esfuerzos necesarios para detener el flujo de drogas.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Colombia llama a su embajador en EE. UU. tras aranceles de Trump

Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la aplicación de nuevos aranceles a productos colombianos desde este lunes. La medida, que agrava las tensiones entre Trump y Gustavo Petro, marca un nuevo episodio en la relación bilateral.

En un comunicado, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informó que el diplomático ya se encuentra en Bogotá y que, en las próximas horas, el Gobierno nacional comunicará las acciones que tomará frente a la decisión de Washington.

Este es el segundo llamado a consultas en lo que va del año. En julio, el Ejecutivo colombiano había tomado una medida similar luego de que la Casa Blanca calificara como “infundadas” las acusaciones de Petro sobre un supuesto apoyo estadounidense a una trama para destituirlo.

Nueva ofensiva de Trump contra Petro reaviva la crisis con Colombia

La tensión entre Estados Unidos y Colombia aumentó tras una serie de ataques a embarcaciones en el Caribe que dejaron cerca de 30 muertos, varios de ellos colombianos. El presidente Gustavo Petro calificó las operaciones como "asesinatos" y responsabilizó directamente a Washington. Un ciudadano colombiano sobreviviente del último ataque fue repatriado el fin de semana.

El domingo, Donald Trump anunció desde su red Truth Social el fin de la ayuda financiera a Colombia, alegando la "inacción" del Gobierno de Petro frente al narcotráfico. Además, acusó al mandatario colombiano de ser "un líder del narcotráfico" que promueve la producción de drogas en todo el país.

Petro respondió desde su cuenta de X, asegurando que Trump "está engañado" y lo instó a "leer bien a Colombia" para distinguir entre "los narcos y los demócratas". Horas después, el presidente estadounidense confirmó los nuevos aranceles a las exportaciones colombianas, medida anticipada por el senador Lindsey Graham y que podría impactar significativamente las relaciones comerciales entre ambos países.