Estrategia de Trump de desplegar la Guardia Nacional en estados estaría condenada al fracaso

La Guardia Nacional de Estados Unidos suele ser desplegada ante desastres naturales como inundaciones, huracanes o incendios forestales. Sin embargo, en los últimos meses, su presencia ha cobrado notoriedad por su actuación en distintas ciudades del país.

El presidente Donald Trump ha defendido el uso de estas fuerzas federales argumentando que es una medida necesaria para controlar la violencia en jurisdicciones administradas por autoridades demócratas, enfrentar el crimen, reforzar las acciones de deportación y contener las manifestaciones de inmigrantes frente a sedes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Qué representa la salida de la Guardia Nacional a las calles de EE.UU.?

El consultor político Karl Rove advirtió, en entrevista a Fox News, que la decisión del presidente Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en estados gobernados por demócratas, y sin el respaldo de los gobernadores estatales, podría terminar siendo un fracaso. Según explicó, una encuesta reciente de Reuters/Ipsos revela que solo el 37% de los encuestados considera adecuado que el mandatario tenga la potestad de enviar fuerzas militares a un estado, incluso si su gobernador está en desacuerdo.

Asimismo, en diálogo con La República, Óscar Vidarte, Magíster en Relaciones Internacionales, señaló que existe una facilidad de la administración de Trump de darle a la fuerza militar, "funciones que en teoría no le competen", en este caso, el de reforzar la seguridad en las calles. "Los sectores más conservadores ven a la Fuerza Armada como un actor que puede jugar un papel central para hacer frente a los protestantes", señaló.

Por su parte, Rove señaló que la percepción de los estadounidenses sobre esta medida dependerá de cómo evolucionen las manifestaciones. Afirmó que la intervención federal podría verse como una respuesta justificada únicamente si las protestas se tornan violentas. “Todo dependerá de cómo reaccionen las comunidades locales”, comentó. “Si la situación se agrava, el presidente podría salir beneficiado. Pero si las movilizaciones se mantienen pacíficas y el operativo se limita a proteger edificios federales, no estoy seguro de que eso le sume políticamente”.

¿Cuál es el argumento de Trump para desplegar la Guardia Nacional en las calles de EE.UU.?

Existe una norma poco conocida dentro del marco legal militar de Estados Unidos que establece cuándo el presidente puede ordenar, por cuenta propia, el despliegue de la Guardia Nacional. A pesar de estar vigente, esta facultad ha sido utilizada en muy pocas ocasiones por los mandatarios del país.

Se trata del artículo 10, sección 12406, del Código de Estados Unidos, el cual faculta al presidente para movilizar tropas de la Guardia Nacional de cualquier estado en caso de que el país sufra una invasión, o esté en riesgo de ser invadido por fuerzas extranjeras, o si se presenta una insurrección o amenaza de levantamiento en contra del Gobierno federal.

El periodista estadounidense Paul Gigot comentó que el argumento de la administración de Trump para desplegar a los militares es con el fin de resguardar a los agentes y las instalaciones del ICE. Además, recordó los responsables gubernamentales en Illinois no han mostrado colaboración con las autoridades federales. Esta situación se repite en el estado de Oregón, en donde un juez federal bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional.

Por su parte, Óscar Vidarte dijo no sorprenderle que algunos jueces federales hayan rechazado que los militares de la Guardia Nacional salgan a las calles. "Esto es algo muy repetitivo en Trump, él siempre toma una serie de decisiones que se mueven al borde o en los límites de la legalidad", indicó.

¿Quién supervisa la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional está conformada, en su mayoría, por fuerzas estatales que suelen intervenir ante emergencias como desastres naturales o movilizaciones masivas. Cada uno de los 50 estados de EE. UU., así como el Distrito de Columbia y los territorios de Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, cuentan con su propia unidad de esta fuerza.

Si bien forma parte del Departamento de Defensa y, en ciertos casos, el presidente puede asumir su mando bajo autoridad federal, las solicitudes de despliegue casi siempre se originan a nivel local. En situaciones de emergencia, corresponde al gobernador de cada estado decidir si activa a estas tropas, y tiene la posibilidad de pedir apoyo adicional al Gobierno federal o a otros estados del país.

No es la primera vez que Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional

El 7 de junio, Donald Trump, firmó un memorando que autorizó el despliegue de cerca de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional con el objetivo de “restablecer el orden” y respaldar a las autoridades federales en el marco de operativos migratorios.

Según el pronunciamiento oficial, las manifestaciones habrían interferido con funciones gubernamentales, lo que fue calificado como “una forma de insurrección” contra el poder federal. Para justificar la medida, Trump apeló al Título 10, sección 12406 del Código de Estados Unidos, una norma que permite la federalización de la Guardia Nacional.

Sin embargo, este apartado legal establece que la solicitud debe ser formulada por los gobernadores estatales. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que no solicitó dicha intervención y, junto con otros opositores, sostuvo que se trataba de una “intromisión en la soberanía estatal” y un uso indebido de las facultades presidenciales.