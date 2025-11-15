Los ataque de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Caribe iniciaron a mediados de agosto de 2025. | Composición LR

La Administración del presidente Donald Trump confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe ocurrido el 10 de noviembre. La operación militar 'Lanza del Sur' dejó cuatro tripulantes muertos y elevó el saldo total a casi 80 fallecidos desde agosto. El Comando Sur difundió un video del "ataque cinético letal" contra la supuesta narcolancha.

El incremento de las acciones coincide con el impulso político del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien bautizó la misión como 'Lanza del Sur', la cual incluye despliegues masivos en el Caribe: portaaviones, destructores lanzamisiles, submarinos nucleares, aviones F-35 y tropas de operaciones especiales. Según EE.UU., el objetivo es "combatir el narcotráfico proveniente de América Latina", pero el aumento de personal militar —unos 15.000 efectivos— ha elevado la tensión con Caracas.

Trump no revelará aún su decisión sobre Venezuela

El presidente Trump afirmó que ya tomó una decisión sobre las próximas acciones en Venezuela, aunque aseguró que "no puedo decir qué será". Según The Washington Post, el mandatario recibió en el Despacho Oval a Hegseth y a altos mandos del Pentágono para analizar "una amplia variedad de alternativas" militares relacionadas con “Lanza del Sur”, incluida la posibilidad de incrementar ataques o considerar operaciones en territorio venezolano, en medio de lo que funcionarios describen como una estrategia de "ambigüedad estratégica".

Antes del encuentro, el pasado 13 de noviembre, CNN ya había revelado que Trump fue "informado esta semana sobre opciones para operaciones militares dentro de Venezuela", pero que aún no decidía. Entre las alternativas evaluadas figuran operaciones de mayor alcance, eventuales ataques selectivos y la participación de unidades de operaciones especiales como la Fuerza Delta, lo que mantiene a las fuerzas desplegadas en el Caribe "a la espera de órdenes directas del presidente".

La movilización de Caracas ante un posible ataque

El régimen venezolano condenó la operación estadounidense y la calificó de "pretexto para intervención". Como respuesta, Nicolás Maduro movilizó a 123.000 efectivos y miles de milicianos civiles, además de ordenar ejercicios militares simultáneos en varios estados. Asimismo, se colocaron obstáculos antitanques en rutas estratégicas como la autopista Caracas–La Guaira, según imágenes satelitales difundidas por medios especializados.

Maduro exhortó al pueblo estadounidense a detener "la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Suramérica y el Caribe", mientras aseguró que Venezuela no se convertirá en "la Gaza de Suramérica" ni en "una nueva Vietnam", e instó a la juventud venezolana a prepararse ante la amenaza de un ataque. Sin embargo, a la par, el pasado jueves 13 de noviembre, el dictador le envió un mensaje a Trump, a través de CNN, en el que pedía evitar las guerras: "¡Yes, peace!".

El papel de China en el conflicto entre EE.UU. y Venezuela

En paralelo al aumento de tensiones, China reforzó su presencia económica en Venezuela con un acuerdo comercial de arancel cero anunciado en la Expo Shanghai 2025, que abarca unas 400 categorías arancelarias. Pekín avanza rápidamente hacia una economía venezolana golpeada por sanciones: según Gordon Chang, experto en la estrategia comercial mundial de China, a Fox News, este pacto parece apuntar a "apoderarse por completo de la economía venezolana", lo que refuerza la dependencia del régimen hacia China a cambio de petróleo.

El país asiático también mantiene una estrategia de influencia geopolítica: préstamos de alrededor de 60.000 millones de dólares, instalaciones de vigilancia satelital —como la estación de El Sombrero— y apoyo tecnológico que, según analistas, proporciona a Pekín un punto de apoyo de inteligencia en América Latina. De acuerdo con Isaías Medina III, investigador de la Universidad de Harvard y exdiplomático venezolano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Venezuela se ha convertido en un nodo donde confluyen "regímenes abiertamente hostiles a EE.UU.", incluyendo Rusia, Irán y Cuba, lo que complica cualquier intento estadounidense de cambio de régimen.

EE.UU. no podría lanzar una operación para derrocar a Maduro, según expertos

Expertos consultados por CNN advierten que, aunque Trump considera posibles ataques dentro de Venezuela, Estados Unidos no cuenta hoy con los recursos necesarios para una operación a gran escala orientada a derrocar a Maduro. Señalan que una intervención podría derivar en "un compromiso militar prolongado y caótico", con riesgos de insurgencia, desorden interno y reacciones adversas dentro de EE.UU., donde Trump prometió evitar “enredos costosos en el extranjero”.

Analistas citados sostienen que incluso si EE.UU. ejecutara ataques selectivos que provocaran la salida de Maduro, el país podría entrar en una fase de inestabilidad grave. Juan González advirtió que "Maduro es un moderado dentro del chavismo" y que si él cae, "alguien más podría usurpar el poder", probablemente con respaldo militar. Otros expertos temen que la cohesión de las Fuerzas Armadas podría derivar en una junta militar, o incluso un escenario de guerra civil, dado que colectivos armados, guerrillas colombianas como el ELN y redes criminales también tienen fuerte presencia en el país.