Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 20 de noviembre: bonos con aumento para docentes y pagos confirmados del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio de Educación (MPPE) ha dado inicio a la cancelación de los pagos correspondientes a noviembre de 2025, dirigidos a docentes, personal administrativo y obrero en todo el territorio nacional. Esta jornada de depósitos contempla la entrega del Bono de Guerra, el Cestaticket, ambas quincenas y la segunda fracción del aguinaldo.

Además, el Gobierno nacional prevé incorporar nuevos beneficios para los trabajadores del sector educativo, sin importar su tipo de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene programado el pago del Bono de Guerra Económica dirigido a su personal, incluyendo tanto a trabajadores activos como a jubilados. Este beneficio será depositado junto a las quincenas del mes y al monto correspondiente del Cestaticket, favoreciendo al personal educativo en todo el territorio nacional.

Segundo mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 3 de noviembre)

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de noviembre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 14 de noviembre)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 17 de noviembre)

Cestaticket

Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ratificó que el valor del Cestaticket se mantendrá en 40 dólares, calculado según el mecanismo de indexación vigente. A este ingreso se suma el Bono de Guerra Económica, fijado en 120 dólares bajo el mismo esquema. En total, los trabajadores del sector público reciben un ingreso mensual de 160 dólares por estos dos conceptos.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?