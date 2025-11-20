HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 20 de noviembre: bonos con aumento para docentes y pagos confirmados del Ministerio de Educación

El MPPE ya inició los pagos correspondientes a noviembre de 2025, los cuales abarcan el Bono de Guerra, las dos quincenas del mes, el beneficio del Cestaticket y la segunda parte del aguinaldo.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio de Educación (MPPE) ha dado inicio a la cancelación de los pagos correspondientes a noviembre de 2025, dirigidos a docentes, personal administrativo y obrero en todo el territorio nacional. Esta jornada de depósitos contempla la entrega del Bono de Guerra, el Cestaticket, ambas quincenas y la segunda fracción del aguinaldo.

Además, el Gobierno nacional prevé incorporar nuevos beneficios para los trabajadores del sector educativo, sin importar su tipo de contratación.

TE RECOMENDAMOS

LOS CANDIDATOS QUE DEBES CONOCER | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Pagos MPPE lo que se sabe de HOY: Bono de Guerra para docentes oficial y aumentos del Ministerio de Educación

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene programado el pago del Bono de Guerra Económica dirigido a su personal, incluyendo tanto a trabajadores activos como a jubilados. Este beneficio será depositado junto a las quincenas del mes y al monto correspondiente del Cestaticket, favoreciendo al personal educativo en todo el territorio nacional.

  • Segundo mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 3 de noviembre)
  • Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de noviembre)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 14 de noviembre)
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 17 de noviembre)
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ratificó que el valor del Cestaticket se mantendrá en 40 dólares, calculado según el mecanismo de indexación vigente. A este ingreso se suma el Bono de Guerra Económica, fijado en 120 dólares bajo el mismo esquema. En total, los trabajadores del sector público reciben un ingreso mensual de 160 dólares por estos dos conceptos.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
Notas relacionadas
Bonos Activos información de HOY, 20 de noviembre: bono para pensionados, próximos pagos con aumento y buenas noticias del Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 20 de noviembre: bono para pensionados, próximos pagos con aumento y buenas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 20 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 20 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

LEER MÁS
Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Día Internacional del Hombre 2025: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y qué frases enviar para conmemorarlo?

Día Internacional del Hombre 2025: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y qué frases enviar para conmemorarlo?

LEER MÁS
Bono de Guerra información de HOY, 19 de noviembre: pago para pensionados, fechas oficiales y aumentos confirmados vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 19 de noviembre: pago para pensionados, fechas oficiales y aumentos confirmados vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos últimas noticias de HOY, 19 de noviembre: Bono de Guerra Económica en Venezuela y próximos pagos de Sistema Patria con aumento

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 19 de noviembre: Bono de Guerra Económica en Venezuela y próximos pagos de Sistema Patria con aumento

LEER MÁS
Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 19 de noviembre: Bono de Guerra para docentes oficial y aumentos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 19 de noviembre: Bono de Guerra para docentes oficial y aumentos del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Universidad Agraria en riesgo: podría perder su licenciamiento por deficiencias detectadas por Sunedu

Datos LR

Día Internacional del Hombre 2025: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y qué frases enviar para conmemorarlo?

Bono de Guerra información de HOY, 19 de noviembre: pago para pensionados, fechas oficiales y aumentos confirmados vía Sistema Patria

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 19 de noviembre: Bono de Guerra Económica en Venezuela y próximos pagos de Sistema Patria con aumento

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Rutas de Lima: Corte de New York autoriza al Perú indagar sobre el financiamiento de la concesión

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025