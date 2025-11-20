Bonos Activos información de HOY, 20 de noviembre: bono para pensionados, próximos pagos con aumento y buenas noticias del Sistema Patria
El Sistema Patria sigue adelante con el pago de los beneficios correspondientes al mes en curso. En este momento, se está realizando la entrega del Bono de Guerra de noviembre 2025 para jubilados, proceso que culminará con el depósito destinado a los pensionados del IVSS.
El Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, sigue adelante con la entrega de los bonos correspondientes al mes de noviembre de 2025 mediante el Sistema Patria. Estas transferencias económicas, pautadas conforme a un cronograma oficial, buscan mitigar los efectos de la inflación sobre los sectores más afectados, razón por la cual los montos fueron ajustados recientemente.
En esta fase, el bono está siendo abonado a los jubilados de la administración pública, y en los próximos días continuará el depósito para los pensionados del país.
Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?
El pasado lunes 17 de noviembre de 2025 inició el pago del Bono de Guerra Económica dirigido a los jubilados de la administración pública, según lo anunciaron el Canal Patria Digital a través de Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes conocida como Twitter).
En esta entrega, el monto asignado fue de 26.208 bolívares, cifra que equivale aproximadamente a 112 dólares, tomando como referencia el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?
En los días venideros, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará con la distribución de los bonos restantes correspondientes a noviembre de 2025, haciendo uso de la plataforma del Sistema Patria como medio oficial para su asignación:
- Bono de Guerra para pensionados
- Bono Cuadrantes de Paz
- Bono Cultores Populares
¿Qué pasos debo para cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!