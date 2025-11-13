HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

El ministro Armando Benedetti, aclaró las declaraciones del presidente colombiano sobre el intercambio de información de Inteligencia con EE. UU. y aseguró que la colaboración continuará.

Gustavo Petro había ordenado "suspender" intercambio de inteligencia con EE. UU.
Gustavo Petro había ordenado "suspender" intercambio de inteligencia con EE. UU.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aclaró las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la suspensión del intercambio de información de Inteligencia con Estados Unidos. El funcionario aseguró que la colaboración con ese país continuará, en temas relacionados con la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

"Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del Gobierno", señaló Benedetti este jueves, en referencia al anuncio previo del presidente Petro sobre la interrupción de las comunicaciones y otros vínculos con agencias de seguridad estadounidenses.

Benedetti sostuvo que Petro "nunca dijo" que Washington fueran a dejar de colaborar con Colombia. "Seguiremos trabajando como la ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con Estados Unidos", reafirmó el ministro del Interior a través de su cuenta de X.

El mensaje de Petro

El último martes, el presidente Petro informó que dispuso ordenar a los organismos de inteligencia colombianos dejar sin efecto, temporalmente, el intercambio de información con sus pares de EE.UU. Esta decisión surge como respuesta a las recientes acciones militares de la Casa Blanca en aguas del Caribe y del Pacífico, lo que ha generado tensiones en la región.

"La lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño", sostuvo el mandatario. Sin embargo, luego de sus declaraciones iniciales, aclaró que Colombia solo compartirá información con Estados Unidos si se garantiza que esta será empleada exclusivamente en operaciones antidrogas que respeten la ley.

Promete luchar contra el narcotráfico

El líder colombiano manifestó que su Gobierno empleará todos los recursos disponibles "para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes". Aclaró, sin embargo, que ello no significa que su administración tenga vínculos con el tráfico de drogas, como ha insinuado sin pruebas el presidente Donald Trump, quien lo acusó de ser “líder del narcotráfico ilegal”.

Petro reafirmó que las estructuras narcocriminales son sus enemigas. En ese contexto, reveló que incluso sus familiares han recibido amenazas como consecuencia de los duros golpes que su gestión ha propinado contra las mafias. "Con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias y así será siendo, que nadie lo dude", sentenció.

Difunden foto de Petro como preso por gobierno de Trump

En una imagen difundida por la revista Cambio, se observa un documento, titulado "la doctrina Trump", junto al membrete del senador Bernie Moreno, con un fotomontaje de Petro y Nicolás Maduro vestidos con los overoles naranjas como presos. Al respecto, durante un acto oficial, el mandatario colombiano denunció que la fotografía busca "desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo en las elecciones de 2026 y lo quieren hacer con violencia".

Asimismo, denunció que su homólogo estadounidense y a sus aliados republicanos buscan "homogeneizar a América Latina como siervo obediente" de Estados Unidos. Según él, detrás de estas maniobras habría un intento por debilitar a los gobiernos progresistas de la región y mantener la influencia política y económica de Washington sobre el continente.

