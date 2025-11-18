HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Política

Loreto: ley fronteriza que Dina Boluarte promulgó tras disputa con Petro no transfiere fondos hace tres meses

Alcaldes de 17 municipalidades denuncian que el MEF les indicó que no hay presupuesto, situación que golpea obras importantes y aumenta la migración de peruanos hacia Colombia para trabajos ilícitos.


Alcaldes anuncian el cierre de fronteras de no obtener respuestas por parte del Ejecutivo. Créditos: Composición LR.
Alcaldes anuncian el cierre de fronteras de no obtener respuestas por parte del Ejecutivo. Créditos: Composición LR.

A tres meses de haberse promulgado la Ley del Fideicomiso para el Desarrollo Fronterizo de Loreto, cerca de 17 municipalidades de las provincias de Mariscal Ramón Castilla y Putumayo aún no han percibido los recursos. Como se recuerda, esta norma la anunció la entonces presidenta Dina Boluarte en Santa Rosa de Loreto, tras la controversia diplomática con Gustavo Petro, siendo la propuesta de entrega de 300 millones de soles al año.

Puedes ver: Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Compromiso en frontera que no se cumple

Los alcaldes denuncian que no ha llegado ni un sol a las municipalidades beneficiarias. Pese al compromiso público realizado en plena triple frontera, las autoridades afirman que el Gobierno no ha transferido lo acordado para ejecutar los proyectos prioritarios. La molestia de los ciudadanos también se relaciona con el contexto político en que se aprobó la ley.

MEF confirma falta de presupuesto

Los alcaldes de las 17 municipalidades fronterizas aseguran que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les comunicó que no existe presupuesto disponible para activar el fideicomiso, en un reciente viaje que hicieron a la ciudad de Lima, donde se reunieron con el Viceministro Rodolfo Acuña.

Alcalde de Putumayo alertó falta de respuesta del Ejecutivo. Créditos: Yazmín Araujo / La República.<br><br>

Alcalde de Putumayo alertó falta de respuesta del Ejecutivo. Créditos: Yazmín Araujo / La República.

“El viceministro nos dijo que la propuesta del PCM no está bien elaborada y que recién se puede articular presupuesto para el 2027”, declaró para La República, César Campos Asenjo, alcalde de la provincia de Putumayo. Asimismo, agregó que el propio Acuña se comprometió a priorizar algunos proyectos de frontera para el 2026.

Esta noticia ha generado preocupación en toda la zona fronteriza, donde las autoridades locales esperaban estos fondos para cerrar brechas en educación, salud, transporte y servicios básicos, que llevan postergados históricamente en Loreto.

Puedes ver: Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

Migración de peruanos hacia Colombia por falta de Estado

César Campos señaló que la falta de recursos genera además un impacto social profundo. “A raíz de que no hay presencia del Estado, los jóvenes y padres de familia están yéndose al lado colombiano. Muchos terminan en actividades como el traslado de droga de Colombia a Brasil”, expresó el alcalde.

Los alcaldes alertaron que de no tener una respuesta por parte del Ejecutivo llegarán a medidas extremas, cerrando las fronteras. “No queremos llegar a esta situación, por eso buscamos una respuesta positiva, pero la frontera no puede esperar más”, declararon los burgomaestres de Yaguas, San Pablo, Mariscal Ramón Castilla, Putumayo, entre otros.

Puedes ver: JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

Educación en riesgo ante posible paralización de obra

Finalmente, el alcalde dio a conocer que en los próximos días se espera el presupuesto de la continuidad por parte de Minedu para una de las obras que está al límite de ser paralizada en la localidad El Estrecho, se trata de la institución educativa Padre Medardo André, que beneficiaría a más de 600 estudiantes de primaria.

